Действительно ли беглецы Потап и Лирник помогают ВСУ? Сценарист "Лиги смеха" раскрыл всю правду

Редактор отметил, что не намерен влиять на личные взгляды артистов. Однако подчеркнул, что манипуляции с мизерными суммами пожертвований, которые они публикуют в своих соцсетях, являются лишь их ответственностью.

"Надо спрашивать их. Я не хочу там никого обидеть. Каждый из них принял свое решение, у них были на то свои какие-то причины. То, что Антон манипулирует цифрами в плане гуманитарной помощи - это тоже его проблемы. Как говорится, нам свое делать", - отметил Чивурин. Антон Лирник (скриншот: YouTube/Anton Lirnik)

Сценарист также поделился информацией, что в начале полномасштабного вторжения Потап и его жена Настя Каменских действительно привлекались к помощи Украине, в частности, собирали средства для ВСУ.

Однако, по словам Чивурина, впоследствии их благотворительная деятельность прекратилась. Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

По его мнению, скандалов можно было бы избежать, если бы Потап вернулся в Украину вовремя.

"С Лешей я не виделся. Мы общались какое-то время в первые месяцы войны. Единственное, что могу сказать, я точно знаю, что в первые месяцы войны он с Настей действительно очень много денег и помощи сделал для Украины. Но оно как-то так происходило и на нет какой-то сошло. А потом надо было просто раньше возвращаться, мне кажется. И все было бы хорошо", - поделился мнением сценарист "Лиги Смеха".

Напомним, недавно "Лигу смеха" охватили печальные новости: умер участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун.

Жена юмориста, который мобилизовался в армию в 2022 году, сообщила причину его смерти.