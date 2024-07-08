Действительно ли кроличья лапка приносит удачу? Узнайте правду

Кролья лапка считается одним из самых известных талисманов на удачу, имеющую давние корни в истории человечества. Сегодня эти талисманы часто изготавливают из синтетического меха, сохраняя символическое значение без ущерба для животных.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как возникло суеверие о кроличьей лапке и ее символизме.

Краткая история счастливой кавычки

Практика отрезания лапок кроликов и зайцев существовала еще с древнеримских времен. В 77 году нашей эры Плиний Старший считал, что ношение лапки зайца, отрезанного от живого животного, может вылечить подагру.

В 16-19 веках европейцы носили лапки зайцев, кроликов и даже кротов для защиты от различных болезней, включая судороги, ревматизм и зубную боль. Однако счастливая кроличья лапка стала особенно популярной в Соединенных Штатах Америки.

К началу 20 века британцы позаимствовали этот европейский талисман на удачу из США, где кроличья кавычка стала сочетать англо-американские и афро-американские предрассудки.

"Владение фетишем, воплощающее сущность опасного Другого - будь то обманщик, подлец или ведьма - и использование его в собственных целях эффективно нейтрализует угрозу, которую представляет этот Другой.

Кратко говоря: мы поступаем с Другим так, как он хотел бы, чтобы поступали с нами. Вот почему счастливая кроличья кавычка приносит удачу", - объясняет исследователь фольклора и почетный профессор Университета штата Пенсильвания Билл Эллис.

Счастливая кавычка в Соединенных Штатах

Важным вкладом в счастливость кроличьей кавычки в афро-американской культуре 20-го века была ассоциация объекта с темным событием.

"В Новом Орлеане эти амулеты в виде кроличьих лапок, оправленные в серебро или золото, можно увидеть в витринах известных ювелирных магазинов. Менеджеры этих магазинов уверяют меня, что продажа там колоссальная.

Тот, который я купил, сопровождался напечатанным купоном с графическим изображением кролика, которого подстреливают, и следующей надписью: "Эта маленькая удача - левая задняя лапка кролика, убитого в полнолуние на кладбище" - рассказал в 1925 году социолог Найлс Ньюбелл Пакетт.

Кроличья лапка на удачу (фото: freepik.com)

Также имеет значение, на какой могиле был убит кролик. Пакетт объяснил, что бывший президент Гровер Кливленд получил ногу, взятую у кролика, убитого на могиле Джесси Джеймса, потому что "чем злее был человек, который умер, тем эффективнее волшебство, связанное с его останками".

Аналогично, чем больше ужасающих деталей было связано с кроличьей лапкой, тем она была счастливее. Например, левая задняя лапка была самой удачливой. Еще лучше была левая задняя лапка кролика, убитого на кладбище в полночь, дождливую пятницу или пятницу 13-го.

Что символизирует кроличья лапка

Как в европейской, так и в африканской традициях части тела, такие как волосы и кости, приобрели мощный символизм. Европейцы верили, что ведьмы могут превращаться в животных, включая кроликов, поэтому кроличья лапка может символизировать мертвую ведьму.

Еще одним европейским предрассудком является Рука Славы - рука, которую отрезали от мертвеца и мариновали, а затем превращали в свечу. Воры могли зажечь руку славы во время совершения преступлений, не давая людям проснуться в доме.

Продающиеся в Новом Орлеане кроличьи лапки на кладбище, вероятно, заменили более опасную (и табуированную) практику использования частей человеческого тела в качестве мощных талисманов. Помещение кроличьей лапки в мешок с грязью из "могилы грешника" было еще одним способом придать ноге силу.

Кролика лапка была талисманом, отгоняющим зло. Сегодня люди все еще носят кроличьи кавычки как брелоки, но большинство из них изготавливаются из синтетического меха.