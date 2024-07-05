Почему нельзя спать головой на север? Ночные суеверия со всего мира

Спальня, сон и ночное время имеют свою собственную магию и суеверия, проникающие в нашу жизнь. Эти верования могут отражать глубокие религиозные и культурные убеждения, которые формировались на протяжении веков.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о вашей кровати, сне и ночи со всего мира и их объяснение.

Никогда бодрствуйте головой на север

В Японии считается плохой приметой спать головой к северу, поскольку именно в таком направлении традиционно хоронят умерших. Его также часто называют "северной подушкой" и он напрямую связан с историей смерти самого Будды.

Другие теории, также корнями с восточной традиции, предполагают, что могут быть даже физические последствия, когда вы спите головой на север. Это связано с вращением Земли, ее электромагнитным полем и тем, как оно взаимодействует с нашей собственной магнитной энергией.

Не оставляйте углублений в постели

В течение веков матрасы набивали соломой и перьями, чтобы сделать их более удобными, вместо пружин и поролона, к которым мы привыкли сегодня. Недостатком этого было то, что после ночного отдыха часто оставалось углубление в месте, где вы лежали.

Считалось, что если вы не будете менять форму матраса каждое утро, вы создадите идеальное укрытие, где вас будет подстерегать дьявол.

Хотя точное происхождение этого предрассудка не совсем понятно, его используют в Великобритании уже на протяжении многих поколений, чтобы мотивировать детей застилать свои кровати.

Если вы услышали ночью сову, вас ждут страшные новости

С давних времен совы в египетской культуре ассоциировались со смертью и трауром. Дословный перевод древнего названия этой птицы означает "тот, кто голосит", и говорят, что он обозначает очень неприятные и ужасные пророчества.

Вероятно, это связано с их незаметностью во время охоты на добычу. Когда сова решала "пошуметь", это намекало, что она предупреждает о чем-то ужасном, вероятнее всего, о смерти.

Никогда не оставляйте шляпу на кровати

В католической религии священника приглашают, когда человек умирает. Он снимает шляпу и кладет ее на кровать больного во время последних обрядов. Считается, что если положить шляпу на кровать здорового человека, это принесет неудачу.

Другая теория, имеющая большее научное объяснение, заключалась в том, что в ваших волосах живут злые духи. Но более вероятно, что эти "духи" на самом деле были вшами, которые были очень распространены в былые времена. Паразиты часто передавались новому "хозяину" через одежду.

Спите с топором под кроватью

Уходя корнями в американский фольклор, это суеверие возвращает нас ко временам колонизации. В те времена, когда в американской пустыне обитали особо опасные животные, иметь что-то под рукой для самозащиты во время сна было жизненно важно.

Считалось, что это приносит удачу и приводит к крепким снам, поскольку вы чувствуете себя более защищенным. Также говорили, что острые предметы под кроватью могут "прорезать" лихорадку и даже привести к рождению мальчика из-за ассоциации топора с мужской силой.

Всегда вставайте с кровати с той же стороны, с которой вы легли спать

Это классическое суеверие, в которое многие верят и сегодня. Говорят, он возник в Древнем Риме, когда все, что связано с левой стороной, ассоциировали со злом и вызывало страх. Если вы встанете с постели с другой стороны, чем та, с которой ложились вечером спать (особенно с левой), суеверия говорят, что вас весь день будет преследовать несчастье.

Также существует мнение, что если вы встанете с постели левой ногой первой, вас ждут большие кармические неприятности. Единственный способ избежать этого плохого влияния - сначала надеть правый носок и обувь.

Интересный факт: слово "зловещий" происходит от латинского слова, означающего левый.