Черная кошка приносит неудачу или предупреждает о беде? Запомните раз и навсегда

Черная кошка уже столетиями является символом загадочности и мистики. Но действительно ли она приносит несчастье, или наоборот, предупреждает об опасности?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда и как возникло суеверие о черной кошке.

Происхождение суеверий о черной кошке

Связи между людьми и кошками можно проследить к некоторым из древнейших цивилизаций мира, в частности к Древнему Египту, где они считались божественными символами.

Кошки также появлялись в греческой мифологии, в частности Геката, богиня магии, луны и колдовства, была описана как домашнее животное и фамильяр (сверхъестественное существо, помогающее ведьме, согласно европейскому фольклору).

Письменные записи связывают черных кошек с оккультизмом еще в 13 веке, когда 13 июня 1233 г. папа Григорий IX издал официальный церковный документ под названием "Vox in Rama".

"В нем черные кошки были объявлены воплощением Сатаны", - говорит автор книги "Черные коты рассказывают: вдохновляющие правдивые сказки и образы" Лейла Морган Уайлд.

Этот указ положил начало инквизиции и санкционированной церковью охоте на еретиков и ведьм. Первоначально он был задуман для подавления растущего культа люциферианцев в Германии, но быстро распространился по всей Европе.

Кошки и ведьмы рассматривались как угроза для ранней христианской церкви

Помимо ранней ассоциации с Сатаной, кошки также стали неразрывно связаны с ведьмами в средневековой Европе. По словам виканской жрицы и автора книги "Бульон из котла: путешествие мудрости через повседневную магию" Серридвен Фоллингстар, ведьмы были достаточно распространены в дохристианские языческие времена.

Хотя ранняя христианская церковь в Европе сосуществовала с ведьмами, с обретением власти церковь начала видеть в них своих конкурентов в борьбе за сердца и разум людей. Это привело к массовым охотам, преследованиям, пыткам и убийствам женщин.

"Ведьмы почитали мир природы, имея глубокое уважение к растениям и животным", - говорит Фоллингстар и добавляет, что именно поэтому близкая связь между людьми и животными стала рассматриваться как "дьявольская".

Но ранние христиане боялись не только связи, которую придумали между ведьмами, кошками и дьяволом: они также видели в них угрозу.

"Кошки, как и женщины, обвиненные в колдовстве, склонны демонстрировать здоровое неуважение к власти. Они не заискивают, как собаки, даже к недостойным. В церкви нельзя было терпеть ни независимых женщин, ни независимых животных", - также отмечает Серридвен Фоллингстар.

В какой-то момент сочетание ведьм и кошек сузилось исключительно к черным кошкам, хотя автор книги говорит, что не совсем понятно, почему так произошло. Фоллингстар комментирует, что отношения между ведьмами и черными котами, вероятно, выдуманы, но возможно, что из черных кошек выходят лучшие мышеловы, поскольку их труднее увидеть ночью и поэтому они имеют преимущество на охоте.

В конце концов страх перед черными кошками и их связь с колдовством проник через Атлантику благодаря пуританским колонистам, отмечает доцент кафедры английского языка и литературы в Университете Толедо Даниэль Компара.

В средние века не было редкостью убивать кошек, учитывая их ассоциацию со злом, говорит Компара. Некоторые люди даже обвиняли кошек в распространении бубонной чумы и использовали это как еще одну причину избавиться от них. Однако их непродуманный план дал обратный эффект.

"По особой иронии, убийство кошек способствовало распространению чумы. С уменьшением количества кошек, которые контролировали популяцию грызунов, болезнь быстро распространилась", - объясняет Компара.

Суеверие о черной кошке, переходящей вам дорогу

Учитывая веру в средневековой Европе в то, что дьявол и ведьмы были способны принимать форму черных кошек, логично, что появились суеверия, связаны с их путём.

"Поэтому черная кошка, которая пересекла вам дорогу, вполне может быть на задании от ведьмы. Так же легко это может быть замаскированный дьявол - и никто не хочет пересекаться с дьяволом. Это объясняет, почему черная кошка, перебегающая вам дорогу, считается плохой приметой", - отмечает фольклорист и художница Фиби Миллервайт.

Эта мысль продолжалась и в эпоху Возрождения, когда черная кошка, пересекающая вам путь, могла указывать на то, что ведьма послала своего фамильяра, чтобы причинить вам вред.

"Многие испуганные крестьяне того времени могли бы поспешить в ближайшую церковь и заплатить за то, чтобы священник благословил их и избавил от любого проклятия, которое могло быть наложено кошкой. Поскольку это было источником дохода для церкви, такие опасения, скорее всего, поощрялись", - рассказывает художница.

Идея о том, что черные кошки - это несчастье, не является универсальной. На самом деле, некоторые культуры верят, что они приносят удачу.

Сходство с богиней-кошкой Бастет было причиной того, что их чествовали в Древнем Египте. В других странах, таких как Шотландия и Япония, черные кошки символизируют процветание.