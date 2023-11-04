Адвокат рассказал о еще одной схеме, по которой мужчины могут выехать за границу

Недавно в сети активно обсуждали новую схему уклонения мужчин от мобилизации. Согласно ей, супруги фиктивно разводятся и оформляют ребенка на содержание отца, чтобы таким образом мужчина получил разрешение на выезд за границу. Однако, действительно ли после этого так легко будет покинуть Украину мужчине мобилизационного возраста?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram .

Может ли одинокий отец уехать за границу

Для обретения статуса "одинокий отец", необходимы два факта: не состоять в браке, а также воспитывать и содержать ребенка самостоятельно, без участия жены.

"Расторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность отца относительно содержания и воспитания ребенка не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно, не подтверждает наличие у истца статуса "одинокий отец", - отмечает адвокат.

Он объясняет, что кроме расторжения брака и определения места проживания ребенка с отцом, важно доказать факт воспитания и содержания ребенка самим отцом, то есть без участия жены в жизни ребенка.

Какие документы нужно предоставить

Вот перечень документов, которые могут доказать факт самостоятельного воспитания ребенка:

свидетельство о смерти матери

решение суда о лишении родительских прав

определение суда о розыске ответчика по делу по иску о взыскании алиментов

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или умершим

решение суда о признании лица недееспособным или о помещении в психиатрическую больницу для предоставления стационарной психиатрической помощи

справка соответствующего учреждения о нахождении матери под арестом, следствием, на принудительном лечении, в местах лишения свободы

акт, составленный социально-бытовой комиссией, созданной первичной профсоюзной организацией или любой другой комиссией, образованной на предприятии, в учреждении, организации или акт исследования комитетом самоорганизации населения, в котором по словам соседей (при наличии их подписей в акте) подтверждается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка

справка из школы (сада) о том, что мать не участвует в воспитании ребенка

"К тому можно добавить еще документы, подтверждающие факт уклонения матери от уплаты алиментов", - говорит Крекотень.