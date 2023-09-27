Будет ли ГИА в 2024 году? Ответы на все вопросы о государственной итоговой аттестации

На фоне полномасштабной войны с РФ педагоги делают все возможное, чтобы наши дети получали качественное образование. Однако военное положение вносит свои коррективы в привычные для школьников процессы. Так случилось и с государственной итоговой аттестацией.

При подготовке материала были использованы источники: mon.gov.ua, постановление Кабинета министров №1312 от 31 декабря 2005 года "О неотложных мерах по внедрению внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования", приказ МОН №19 от 11 января 2023 года "Об освобождении от прохождения ГИА учеников, завершающих получение начального и базового общего среднего образования в 2022/2023 году", testportal.gov.ua, Facebook-страница министра образования и науки Оксена Лисового на Facebook (facebook.com/oksenlisovyi), пресс-брифинг "Вступительные испытания в 2024 году: чего ожидать?".

РБК-Украина (Styler) разобрался, будет ли ГИА в 2024 году для выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов, а также, что нужно знать о государственной итоговой аттестации.

Что известно о ДПА

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма контроля соответствия образовательного уровня выпускников:

общеобразовательных учебных заведений I, II, III степеней

профессионально-технических учебных заведений (предоставляющих полное среднее образование)

ГИА (выпускной экзамен) проводится в письменной форме в конце учебного года по учебным предметам, перечень которых ежегодно определяется и утверждается МОН. При этом обязательна аттестация по украинскому языку.

Согласно информации министерства, учащиеся начальной (4 класс) и основной (9 класс) школы с обучением языкам национальных меньшинств, которые прибыли из-за границы и начали изучать украинский язык в текущем учебном году, вместо аттестации по этому предмету могут (по заявлению родителей и по решению педагогического совета) проходить аттестацию по языку обучения.

Результаты ГИА определяются по 12-балльной шкале по общим критериям оценки учебных достижений учащихся. Баллы, полученные за аттестацию, выставляются отдельно от годовых баллов.

Результаты ГИА заносятся:

в табель учебных достижений (4 класс)

в свидетельство о базовом общем среднем образовании (9 класс)

в аттестат о полном общем среднем образовании (11 класс)

Они учитываются при определении среднего балла документа, а также при определении претендентов на награждение золотой или серебряной медалью.

Какая разница между ГИА и ВНО

Внешнее независимое оценивание (ВНО) было введено в Украине для:

повышения качества среднего и высшего образования

борьбы с коррупцией и обеспечения реализации конституционных прав граждан на равный доступ к высшему образованию

осуществления контроля за соблюдением государственного стандарта базового и полного среднего образования

анализа состояния системы образования и прогнозирования ее развития

Первая попытка внедрить ВНО состоялась еще в 1993 году, но тогда из-за ряда факторов она оказалась неудачной.

Позже - постановлением Кабинета министров №1312 от 31 декабря 2005 года - был создан Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) и установлено, что ВНО является государственной итоговой аттестацией и вступительным испытанием в учреждения высшего образования.

Средства на внедрение ВНО и мониторинг качества образования впервые были предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2006 год. С 2008 года прохождение ВНО стало обязательным условием поступления в высшие учебные заведения.

В 2015 году чиновники провели эксперимент - объединили ГИА и ВНО по украинскому языку. Результаты были положительными, поскольку это позволило ученикам сосредоточиться на подготовке именно к ВНО, не тратя время и усилия на сдачу выпускного экзамена.

Впоследствии практика общеобязательных экзаменов в формате ГИА + ВНО была расширена.

В МОН отметили, что ГИА может проводиться в форме ВНО.

"Результаты ВНО по трем учебным предметам засчитываются как результаты государственной итоговой аттестации за образовательный уровень полного общего среднего образования для выпускников старшей школы общеобразовательных учебных заведений", - пояснили в правительстве.

Следовательно, внешнее независимое оценивание проводится в форме тестов по разным предметам, а его результаты засчитываются как:

результаты государственной итоговой аттестации

результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Будет ли у школьников ГИА в 2024 году

После полномасштабного вторжения РФ в Украину прохождение учениками ГИА было поставлено на паузу. Официально приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах вступил в силу 13 февраля 2023 года.

11-классники в 2022 и 2023 годах сдавали ВНО в форме Национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.

Недавно министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил в своем Facebook, что в 2024 году государственную итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах проводить не будут.

"Мы постепенно двигаемся к формированию новой модели ГИА", - подчеркнул он.

В то же время, по словам министра, Украинский центр оценивания качества образования планирует сделать пилотное ГИА в некоторых 4-х классах.

"Важно, что это никоим образом не повлияет на дальнейшее обучение учеников. Аттестация нужна для мониторинга качества образования и в случае необходимости - корректировки образовательной политики", - подытожил чиновник.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко объяснила во время пресс-брифинга, что на протяжении многих лет ГИА проводилась по схемам, которые разрабатывались самими учебными заведениями. В настоящее время УЦОКО планирует стандартизировать формат (содержание) аттестации и процедуру проведения оценки.

"Со следующего года мы хотим провести маленький эксперимент. Пилотирование. Всего будет не более 2 000 участников… Это будут те заведения, которые готовы, которые будут хотеть с нами сотрудничать… Мы предложим учащимся школ, которые будут участвовать в эксперименте, разработанные нами материалы, задания, а также отдельные рекомендации для учителей - как проходит ГИА по украинскому языку, чтению и математике", - рассказала чиновница.

После этого УЦОКО соберет информацию о том, насколько комфортно было учителям, какие возникали трудности во время ГИА и т. д.

"Эта информация позволит нам сделать шаг к введению стандартизированной ГИА для соискателей начального образования. Сразу замечу, что ни о каком формате ВНО для учеников начальной школы речь не идет. Ни в коем случае речь не идет о том, что у нас будут инструктора в учебных заведениях, какой-то надзор… Мы говорим о том, чтобы предоставить учебным заведениям одинаковые инструменты и одинаковый способ анализировать информацию по полученным результатам", - подчеркнула Вакуленко.

По мнению чиновников, когда новая модель ГИА будет имплементирована, государство будет получать актуальную информацию о состоянии начального образования, а управленцы на местах смогут более оперативно реагировать на нужды школ.