Чи буде ДПА у 2024 році? Відповіді на всі питання про державну підсумкову атестацію

На тлі повномасштабної війни з РФ педагоги роблять все можливе, аби наші діти здобували якісну освіту. Проте воєнний стан вносить свої корективи у звичні для школярів процеси. Так сталось і з державною підсумковою атестацією.

При підготовці матеріалу було використано джерела: mon.gov.ua, постанова Кабінету міністрів №1312 від 31 грудня 2005 року “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, наказ МОН №19 від 11 січня 2023 року “Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2022/2023 році”, testportal.gov.ua, Facebook-сторінка міністра освіти й науки Оксена Лісового, прес-брифінг “Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати?”.

РБК-Україна (Styler) розібрався, чи буде ДПА у 2024 році для випускників 4-х, 9-х і 11-х класів, а також що потрібно знати про державну підсумкову атестацію.

Що відомо про ДПА

Державна підсумкова атестація (ДПА) - форма контролю відповідності освітнього рівня випускників:

загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів

професійно-технічних навчальних закладів (що надають повну загальну середню освіту)

ДПА (випускний іспит) проводиться у письмовій формі наприкінці навчального року з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується МОН. При цьому обов'язковою є атестація з української мови.

Згідно з інформацією міністерства, учні початкової (4 клас) та основної (9 клас) школи із навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть (за заявою батьків та за рішенням педагогічної ради) проходити атестацію з мови навчання.

Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, виставляються окремо від річних балів.

Результати ДПА заносяться:

у табель навчальних досягнень (4 клас)

до свідоцтва про базову загальну середню освіту (9 клас)

до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас)

Вони враховуються при визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю.

Яка різниця між ДПА і ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) було запроваджене в Україні задля:

підвищення якості середньої та вищої освіти

боротьби з корупцією та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти

здійснення контролю за дотриманням державного стандарту базової та повної середньої освіти

аналізу стану системи освіти й прогнозування її розвитку

Перша спроба запровадити ЗНО відбулася ще в 1993 році, але тоді через ряд чинників вона виявилася невдалою.

Пізніше - постановою Кабінету міністрів №1312 від 31 грудня 2005 року - було створено Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) й встановлено, що ЗНО є державною підсумковою атестацією та вступним випробовуванням до закладів вищої освіти.

Кошти на запровадження ЗНО та моніторинг якості освіти вперше були передбачені у Державному бюджеті України на 2006 рік. З 2008 року проходження ЗНО стало обов'язковою умовою вступу до закладів вищої освіти.

У 2015 році урядовці провели експеримент - поєднали ДПА та ЗНО з української мови. Результати були позитивними, адже це дозволило учням зосередитися на підготовці саме до ЗНО, не витрачаючи час та зусилля ще й на здачу випускного іспиту.

Згодом практика загальнообов'язкових іспитів у форматі ДПА + ЗНО була розширена.

У МОН зазначили, що ДПА може проводитися у формі ЗНО.

"Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів", - пояснили в уряді.

Отже, зовнішнє незалежне оцінювання проводиться у формі тестів з різних предметів, а його результати зараховуються як:

результати державної підсумкової атестації

результати вступних іспитів до закладів вищої освіти

Чи матимуть школярі ДПА у 2024 році

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проходження учнями ДПА було поставлене на паузу. Офіційно наказ МОН про скасування ДПА у 4-х і 9-х класах набув чинності 13 лютого 2023 року.

11-класники у 2022 і 2023 роках складали ЗНО у формі Національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.

Нещодавно міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомив у своєму Facebook, що у 2024 році державну підсумкову атестацію у 9-х та 11-х класах не проводитимуть.

"Ми поступово рухаємося до формування нової моделі ДПА", - наголосив він.

Водночас, за словами міністра, Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотне ДПА у деяких 4-х класах.

"Важливо, що це жодним чином не впливатиме на подальше навчання учнівства. Атестація потрібна для моніторингу якості освіти та у разі потреби - коригування освітньої політики", - підсумував урядовець.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснила під час прес-брифінгу, що впродовж багатьох років ДПА проводилась за схемами, які розроблялися самими закладами освіти. Нині ж УЦОЯО планує стандартизувати формат (зміст) атестації та процедуру проведення оцінювання.

"З наступного року ми хочемо провести маленький експеримент. Пілотування. Всього буде не більше 2 000 учасників… Це будуть ті заклади, які готові, які хотітимуть з нами співпрацювати… Ми запропонуємо учням шкіл, які братимуть участь в експерименті, розроблені нами матеріали, завдання, а також окремі рекомендації для вчителів - як проходить ДПА з української мови, читання та математики", - розповіла чиновниця.

Після цього УЦОЯО збере інформацію про те, наскільки комфортно було вчителям, які виникали труднощі під час ДПА тощо.

"Ця інформація дозволить нам зробити крок до запровадження стандартизованої ДПА для здобувачів початкової освіти. Одразу зауважу, що про жодний формат ЗНО для учнів початкової школи не йдеться. В жодному разі не йдеться про те, що у нас будуть інструктори в закладах освіти, якийсь нагляд… Ми говоримо про те, щоб надати закладам освіти однакові інструменти й однаковий спосіб аналізувати інформацію за отриманими результатами", - наголосила Вакуленко.

На думку урядовців, коли нова модель ДПА буде імплементована, держава отримуватиме актуальну інформацію про стан початкової освіти, а управлінці на місцях зможуть оперативніше реагувати на потреби шкіл.