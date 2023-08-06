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Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании

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Воскресенье 06 августа 2023 08:21
Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании Фото: Как абитуриенту с ВОТ поступить в вуз без документа о полном общем среднем образовании (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергей Пышкин

В случае отсутствия документа о полном общем среднем образовании поступающему с временно оккупированной территории необходимо сначала сдать государственную итоговую аттестацию как экстерн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: "Крым - Украина" или "Донбасс - Украина". Они созданы на базе учреждений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу". - пишет пресс-служба.

В частности ГИА можно сдать и онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

После этого абитуриент должен предоставить в образовательный центр документы, среди которых:

  • заявление на поступление;
  • сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;
  • справка о взятии на учет ВПЛ;
  • документ, удостоверяющий личность (при отсутствии - свидетельство о рождении);
  • 4 цветная фотография размером 3х4 см;
  • справка об успешном прохождении государственной аттестации.

Отмечается, что документы можно предоставить и онлайн. Для этого необходимо отправить их электронный адрес избранного образовательного центра.

Вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа:

  • с 19 по 31 июля (зачисление в бюджет);
  • до 23 сентября (зачисление на контракт).

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