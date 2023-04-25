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Какую посуду и продукты нельзя класть в микроволновку: вот что может произойти

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Вторник 25 апреля 2023 11:35
Какую посуду и продукты нельзя класть в микроволновку: вот что может произойти Что нельзя разогревать в микроволновке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Микроволновая печь - незаменимый помощник на кухне. Она помогает быстро разогреть продукты и сэкономить время. Однако есть продукты и посуда, которые ни в коем случае нельзя класть в микроволновку.

Какие продукты нельзя разогревать и что может произойти - читайте на Styler ниже.

Какую посуду нельзя ставить

Категорически нельзя ставить в микроволновку ничего металлического. Все потому, что она может выйти из строя.

Также нельзя разогревать пищу в посуде из хрусталя, ведь она может треснуть или разлететься вдребезги, если ее нагревать.

Кроме того, нельзя нагревать посуду, в составе которой есть меланин. Это вещество, которое при нагревании выделяет опасные химические соединения.

Стеклянную посуду ставить в микроволновку можно, но для этого обращайте внимание на толщину стекла. Керамическая и фарфоровая посуда может содержать декоративные элементы с напылением, где бывают частицы металла.

Следует знать, что деревянная посуда в микроволновке быстро испортится, а пластиковые контейнеры могут при нагревании выделять вредные вещества.

Что нельзя разогревать

Вареные яйца

Важно помнить, что вареные яйца категорически нельзя разогревать в микроволновке. При нагревании внутри скорлупы образуется парниковый эффект и это может привести к тому, что яйцо просто взорвется.

Колбасы, сосиски

Переработанные мясные продукты не следует разогревать воздействием тепловых волн. Консерванты, позволяющие им дольше сохраняться, при таком способе нагревания окисляются и выделяют опасные для здоровья токсичные вещества.

Кисломолочные продукты

Кефир, творог, ряженка, йогурт станут непригодными для употребления в пищу после разогрева в микроволновке. В них содержатся полезные лактобактерии и пробиотики, которые просто погибнут под влиянием высокой температуры.

Ранее мы сообщали, без каких вещей можно легко обойтись на кухне.

Также мы писали, как легко очистить микроволновку в домашних условиях.

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