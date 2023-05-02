Безопасно ли использовать микроволновку для нагревания пищи? Вот окончательный ответ

В современном мире не всегда есть время на полноценный прием пищи или по крайней мере такой, когда не нужно никуда спешить. В таких случаях на помощь приходит микроволновка, которая может быстро разогреть пищу или даже и приготовить. Однако существует множество мифов о вреде использования этого прибора.

Действительно ли микроволновка вредит здоровью, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook .

Как работает микроволновка

Этот кухонный девайс греет еду электромагнитными волнами. Эта энергия попадает в пищу, заставляет ее молекулы двигаться с невероятной скоростью, и таким образом блюдо нагревается.

Кстати, именно поэтому при нагревании жидкостей они могут выкипеть или вытекать. Например, молекулы молока очень чувствительны к электромагнитным волнам. Они начинают двигаться с молниеносной скоростью, из-за чего жидкость просто вытекает из своего сосуда.

Однако даже несмотря на такое влияние, качество пищи под действием микроволновки не страдает. А витамины и другие полезные элементы в продуктах теряются, равно как и при любых других методах обработки

"В общем, микроволновая печь облегчает задачу ЖКТ, так же как варку или жарку, а еще делает еду вкуснее. Грех не пользоваться благом цивилизации", - пишет эксперт.

Как правильно пользоваться микроволновкой