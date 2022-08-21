Як відрізнити смачний баклажан від перезрілого й гіркого: фотоінструкція

Баклажани мають настільки неповторний насичений смак, який складно сплутати з чимось іншим. Але перезрілий овоч буде віддавати гіркотою, що може зіпсувати страву.

Як зрозуміти, які баклажани не варто купувати - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як зрозуміти, що баклажан гіркий

Як пишуть експерти з Telegram-каналу "Дача. Сад та город", забарвлення плоду в технічній стиглості - темно-фіолетове, а при повному дозріванні воно стає світло-фіолетовим, потім коричневим.

Таким чином, баклажани треба купувати темно-фіолетові. А от світло-фіолетові чи коричневі вже не годяться до споживання. Вони перезрілі і будуть гірчити.

Як зрозуміти, що баклажани гіркі (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)

Проте трапляються баклажани з білими плодами. Їх купують, коли вони білого кольору. А якщо плоди пожовтіли - то вони вже перезріли і гіркі.

Чим корисні баклажани

Містять антиоксиданти

Як пишуть експерти видання Eatthis.com, а нтоціани - пігменти, які надають баклажанам характерний темно-фіолетовий колір, є потужними антиоксидантами. Доведено, що дієти, багаті антиоксидантами, зменшують запалення.

Знижують цукор в крові

Вміст клітковини в овочах знижує рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість травлення і всмоктування цукру в організм. Повільне поглинання підтримує стабільний рівень цукру в крові та запобігає різким стрибкам.

Допомагають втратити вагу

Калорійність баклажанів дуже низька. Якщо ви хочете схуднути, сміливо додавайте овоч у свій раціон.

Укріплюють кістки

Баклажани містять марганець, який відіграє важливу роль у здоров’ї кісток. Марганець взаємодіє з іншими поживними речовинами, такими як кальцій і вітамін D, для формування міцних і здорових кісток.

Готуємо баклажани "замість м'яса"

Баклажани - надзвичайно повноцінний овоч, котрий можна готувати як основну страву. Тримайте рецепт, як приготувати баклажани на вечерю.

Інгредієнти:

Баклажани - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Помідори - 400 г

Орегано - 1 ч. л.

Базилік - 1 ч. л.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Сир - 120 г

Часник - 1 зубчик

Дивіться на відео нижче покрокове приготування страви: