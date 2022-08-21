Як відрізнити смачний баклажан від перезрілого й гіркого: фотоінструкція
Баклажани мають настільки неповторний насичений смак, який складно сплутати з чимось іншим. Але перезрілий овоч буде віддавати гіркотою, що може зіпсувати страву.
Як зрозуміти, які баклажани не варто купувати - читайте в матеріалі Styler нижче.
Як зрозуміти, що баклажан гіркий
Як пишуть експерти з Telegram-каналу "Дача. Сад та город", забарвлення плоду в технічній стиглості - темно-фіолетове, а при повному дозріванні воно стає світло-фіолетовим, потім коричневим.
Таким чином, баклажани треба купувати темно-фіолетові. А от світло-фіолетові чи коричневі вже не годяться до споживання. Вони перезрілі і будуть гірчити.
Як зрозуміти, що баклажани гіркі (фото: t.me/dacha_cad_ta_gorod_UA)
Проте трапляються баклажани з білими плодами. Їх купують, коли вони білого кольору. А якщо плоди пожовтіли - то вони вже перезріли і гіркі.
Чим корисні баклажани
- Містять антиоксиданти
Як пишуть експерти видання Eatthis.com, антоціани - пігменти, які надають баклажанам характерний темно-фіолетовий колір, є потужними антиоксидантами. Доведено, що дієти, багаті антиоксидантами, зменшують запалення.
- Знижують цукор в крові
Вміст клітковини в овочах знижує рівень цукру в крові, уповільнюючи швидкість травлення і всмоктування цукру в організм. Повільне поглинання підтримує стабільний рівень цукру в крові та запобігає різким стрибкам.
- Допомагають втратити вагу
Калорійність баклажанів дуже низька. Якщо ви хочете схуднути, сміливо додавайте овоч у свій раціон.
- Укріплюють кістки
Баклажани містять марганець, який відіграє важливу роль у здоров’ї кісток. Марганець взаємодіє з іншими поживними речовинами, такими як кальцій і вітамін D, для формування міцних і здорових кісток.
Готуємо баклажани "замість м'яса"
Баклажани - надзвичайно повноцінний овоч, котрий можна готувати як основну страву. Тримайте рецепт, як приготувати баклажани на вечерю.
Інгредієнти:
- Баклажани - 2 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Помідори - 400 г
- Орегано - 1 ч. л.
- Базилік - 1 ч. л.
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Сир - 120 г
- Часник - 1 зубчик
Дивіться на відео нижче покрокове приготування страви:
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