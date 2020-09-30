Школярки станцювали тверк на пам'ятнику загиблим воїнам АТО: продовження історії

Школярки станцювали тверк на пам'ятнику загиблим воїнам АТО (колаж: РБК-Україна)

Заради відео в TikTok неповнолітні вирішили осквернити пам'ятник воїнам АТО

В Чернігівській області в селищі Талалаївка чотири школярки на пам'ятнику загиблим воїнам АТО записали відео для TikTok, в якому танцювали тверк. Першими неналежне ставлення до загиблих воїнів помітили користувачі мережі, які з обуренням ділилися публікацією. Поліцейські помітили відео під час моніторингу соцмереж. Про це повідомляють в поліції Чернігівської області у Facebook.

Правоохоронці повідомляють, що стосовно двох 16-річних школярок інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще дві дівчинки, які танцювали тверк, мають лише по 13 років, тому за їх дії відповідальність несуть батьки.

Поліцейські зазначають, що адміністративні протоколи за ст. 184 "За невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" КУпАП загрожує батькам неповнолітніх великим штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Або ж їм зроблять попередження.

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Матеріали справи були віддані в Талалаївський районний суд для прийняття рішення. 16-річні школярки повинні будуть заплатити штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також їм можуть загрожувати або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин або виправні роботи до двох місяців. Рішенням суду в якості альтернативи їм може загрожувати арешт на строк до 15 діб.

Відзначається, що правоохоронці вже провели профілактичну роботу з дирекцією навчального закладу, де навчаються школярки, а також з учнями. Крім того, в школу направлено подання про проведення подальших профілактичних заходів.

Нагадаємо, що раніше у Києві затримали небезпечного злочинця. Чоловік доводив своїх жертв до суїциду.

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