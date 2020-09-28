Потім по шматочках збирають: на даху ресторану в Києві засікли романтичних екстремалів

У Києві на даху помітили підлітків (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали на відео, як підлітки необережно проводили час на краю даху

У Києві на даху ресторану помітили двох підлітків, які без страху проводили час на самому краю. Один з неповнолітніх навіть звісив ноги з даху. В мережі опублікували відео "екстремальної романтики".

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, неповнолітні перебували на краю даху без нагляду батьків і адміністрації ресторану, на території якого відбулася "екстремальна зустріч".

"Підлітки вирішили схрестити романтік з екстримом. Цікаво, де в цей час був персонал закладу МітсерКет?" – ставлять собі питанням очевидці, які відправили відео в співтовариство.

У Києві на даху помітили підлітків

Нагадаємо, що раніше в Кривому Розі 13-річна дівчинка випала з вікна на 12 поверсі та померла на місці від отриманих травм. Тепер правоохоронці, які встановлюють причини смерті школярки, розглядають також версію про доведення дівчинки до суїциду.

Як повідомлялося, зовсім недавно у Запоріжжі з вікна зробила крок 12-річна школярка - дівчинка намагалася покінчити життя самогубством на ґрунті розлучення зі своїм хлопцем. Після стрибка з третього поверху постраждала була госпіталізована і потрапила в реанімацію.

Нагадаємо, раніше у Житомирі наклав на себе руки юний курсант, який страждав через нерозділене кохання.