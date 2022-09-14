ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтера

Новость на русском →
Чернівці, Середа 14 вересня 2022 19:26
У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтера Лабрадор у Чернівцях збирає гроші для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях лабрадор, на ім'я Принц Паша, допоміг зібрати для ЗСУ 30 тисяч гривень. Зокрема, на вулиці за фото з собакою люди залишають будь-яку суму грошей.

Про це йдеться у сюжеті місцевого видання "Молодий Буковинець".

Собака вже встиг стати зіркою Чернівців, адже він виконує важливу справу - збирає гроші для українських військових.

За фото із собакою місцеві жителі донатять будь-яку суму. Тому собаці вже вдалося зібрати 30 тисяч гривень.

Зазначається, що свого часу Пашу віддавали в добрі руки. Так він потрапив у родину місцевого волонтера Володимира Дороша. Лабрадора приводять на благодійний ярмарок лише у вихідні, коли немає дощу та повітряної тривоги.

У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтераУ Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)

За день собака збирає від двох до чотирьох тисяч гривень.

"У нас було багато ідей, як збирати кошти на допомогу нашим хлопцям. І зараз основне завдання - забезпечити дронами наші бойові підрозділи на лінії фронту. Тож ми вирішили проводити благодійний ярмарок. Займаємося цим вже близько двох місяців. Долучилися до придбання двох дронів", - розповів Дорош.

Окрім того, собака розуміє команди "сидіти", "лежати", "стояти", "селфі". Однак, найбільше йому подобається гуляти та їсти.

У Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтераУ Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтераУ Чернівцях лабрадор допоміг зібрати 30 тисяч гривень для ЗСУ: фото чотирилапого волонтера

У Чернівцях лабрадор допомагає ЗСУ (molbuk.ua)

Раніше ми повідомляли, що 8-річний українець співом менш ніж за місяць зібрав півмільйона гривень для ЗСУ.

Також ми писали, що у Києві маленький хлопчик допомагав сестричці, яка грою на скрипці збирала гроші для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя