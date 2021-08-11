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У Чорному морі трапився масштабний витік нафти: вчені говорять про екокатастрофу (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У прибережних водах Чорного моря поблизу Новоросійська (РФ) трапився розлив нафти з танкера. Компанія-винуватець НП оцінила площу плями в близько 200 квадратних метрів.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Baza".

Так, інцидент стався 7 серпня о 16:49. на морському терміналі в селищі Південна Озерівка за 6 км від берега під час закачування нафти на грецький танкер Minerva Symphony. За процес відповідав Каспійський трубопровідний консорціум.

Масштаби змогли побачити за супутниковими знімками і ситуацію вже охрестили екологічною катастрофою.

Фото: у Чорному морі стався розлив нафти (iki)

Наразі фахівці викрили власників танкера у брехні, вказавши на те, що площа забруднення перевищує вже 80 кв. км, а пляма нафти витягнулася від берега на 19 кілометрів.

Як розповіли дослідники з Інституту космічних досліджень РАН, що зараз продовжують збирати аналіз даних із супутників, а також метеорологічної інформації.

"Площа плями від розливу нафтопродуктів в Чорному морі виявилася в сотні тисяч разів більшою, ніж повідомлялося раніше. 8 серпня вона була витягнута від берега у відкрите море на відстань 19 кілометрів", – йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що винищувачі Британії перехопили літак РФ над Чорним морем.

Також, у Чорному морі почалися військові навчання за участю України і НАТО.

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