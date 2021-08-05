У Чорному морі почалися військові навчання за участю України і НАТО

У Чорному морі почалася активна фаза багатонаціональних навчань з розмінування під назвою Dive-2021. У них беруть участь ВМС ще п'яти країн: Азербайджану, Грузії, Румунії, Болгарії та США.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на прес-службу Міністерства оборони .

Навчання проходять в Чорному морі. Крім України в них беруть участь члени Північноатлантичний Альянсу - США, Болгарія, Румунія. Також у навчаннях задіяні військові Грузії та Азербайджану.

Під час навчальних маневрів військові об'єднаної міжнародної групи відпрацюють синхронізацію дій під водою.

Фото: в Україні почалися навчання Dive-2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Військовослужбовці проведуть парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів, відрепетирують надання першої медичної допомоги у разі виявлення кисневої хвороби, а також проведуть тренувальні операції підводного розмінування.