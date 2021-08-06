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Винищувачі Британії перехопили літак РФ над Чорним морем

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Чорне море, П'ятниця 06 серпня 2021 17:05
Винищувачі Британії перехопили літак РФ над Чорним морем Фото: винищувачі Британії перехопили літак РФ над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 6 серпня літак РФ увійшов в повітряний простір НАТО над Чорним морем. У відповідь Великобританія випустила винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Королівських повітряних сил.

Зазначено, що після появи в небі британських винищувачів, російське повітряне судно розвернулося і покинуло повітряний простір НАТО.

"Коли російський літак увійшов у район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання…коли ми наблизилися до нього в цьому районі, літак розвернувся, пішов від нас і залишив повітряний простір", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у США заявили про рекордне перехоплення літаків РФ з часів холодної війни.

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