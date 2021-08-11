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В Черном море произошла масштабная утечка нефти: ученые говорят об экокатастрофе (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В прибрежных водах Черного моря вблизи Новороссийска (РФ) случился разлив нефти с танкера. Компания-виновник ЧП оценила площадь пятна в около 200 квадратных метров.

Об этом сообщили в Telegram-канале"Baza".

Так, инцидент произошел 7 августа в 16:49. на морском терминале в поселке Южная Озерівка в 6 км от берега во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony. За процесс отвечал Каспийский трубопроводный консорциум.

Масштабы смогли увидеть по спутниковым снимкам и ситуацию уже окрестили экологической катастрофой.

Фото: в Черном море произошел разлив нефти (iki)

Сейчас Специалисты уличили владельцев танкера во лжи, указав на то, что площадь загрязнения превышает уже 80 кв. км, а пятно нефти вытянулось от берега на 19 километров.

Как рассказали исследователи из Института космических исследований РАН, что сейчас продолжают собирать анализ данных со спутников, а также метеорологической информации.

"Площадь пятна от разлива нефтепродуктов в Черном море оказалась в сотни тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. 8 августа она была извлечена от берега в открытое море на расстояние 19 километров", – говорится в материале.

Ранее мы сообщали, что истребители Британии перехватили самолет РФ над Черным морем.

Также, в Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО.

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