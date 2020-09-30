У Чорнобильській зоні з'явився перший веломаршрут: де можна кататися

Для велопрогулянок Чорнобильською зоною для туристів розробили перелік правил
У Чорнобильській зоні відчуження з'явився перший веломаршрут, що допоможе ще більше розвинути туристичний потенціал Зони.
У Державному агентстві України з управління зоною відчуження зазначили у Facebook, що ініціатива була розроблена і затверджена в рамках проекту "Магніти України: Чорнобиль".
Голова Агентства Максим Шевчук висловив надію, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження "побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника".
Також велотуристи зможуть зупинитися в колишніх населених пунктах, які багато років "приваблюють відвідувачів своєю самобутністю".
Такі маршрути для велосипедистів "сталкерів" розробляли спільно з представниками спортивної та туристичної велоспільноти України, щоб зафіксувати всі функціональні та топографічні особливості Зони відчуження.
Маршрут пролягає від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище.
Загальна протяжність - понад 45 кілометрів.
Для учасників велопрогулянок Чорнобильською зоною розробили перелік умов та інструкції.
"Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде наявний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту", - розповів помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.
Зазначається, що на всіх цих веломаршрутах провели радіаційно-дозиметричний контроль, і контрольні рівні можливого опромінення "гарантовано не будуть перевищені".
В Чорнобильській зоні облаштували перший веломаршрут (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)
Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження і відкрили нові маршрути для туристів.
Також повідомлялося, що за незаконне проникнення в зону ЧАЕС хочуть запровадити кримінальну відповідальність.