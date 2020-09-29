ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

За незаконне проникнення у зону ЧАЕС хочуть ввести кримінальну відповідальність

Зона ЧАЕС, Вівторок 29 вересня 2020 12:35
За незаконне проникнення у зону ЧАЕС хочуть ввести кримінальну відповідальність
Фото: ЧАЕС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

За незаконне проникнення у зону відчуження хочуть ввести кримінальну відповідальність. У парламенті зареєстрований відповідний законопроект №4156.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Документ, автором якого є Кабінет міністрів, передбачає, що проникнення у зону відчуження чи зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон будуть карати штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч - 42 500 гривень).

Крім того, штрафи за переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів пропонують встановити у розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні незаконно обробляли радіоактивно забруднену землю; правоохоронці припинили таку діяльність "чорних" фермерів, а суд заарештував техніку, яку задіяли у зоні.

Як писало РБК-Україна, Чорнобильська зона відчуження була відкрита для туристів з 1 червня з певними обмеженнями, які будуть скасовані після завершення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика штрафзона отчужденияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся