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В Чернобыльской зоне появился первый веломаршрут: где можно кататься

Чернобыль, Среда 30 сентября 2020 17:38
В Чернобыльской зоне появился первый веломаршрут: где можно кататься
В Чернобыльской зоне появился веломаршрут (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Для велопрогулок по Чернобыльской зоне для туристов разработали перечень правил

В Чернобыльской зоне отчуждения появился первый веломаршрут, что поможет еще больше развить туристический потенциал Зоны.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили в Facebook, что инициатива была разработана и утверждена в рамках проекта "Магниты Украины: Чернобыль".

Глава Агентства Максим Шевчук высказал надежду, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения "увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника".

Также велотуристы смогут остановиться в бывших населенных пунктах, которые много лет "привлекают посетителей своей самобытностью".

Такие маршруты для велосипедистов "сталкеров" разрабатывали совместно с представителями спортивного и туристического велосообщества Украины, чтобы зафиксировать все функциональные и топографические особенности Зоны отчуждения.

Какие маршруты и правила для велопрогулки по Чернобыльской зоне

Маршрут пролегает от КПП "Зеленый мыс" через села Куповатое, Опачичи, Оташев и Плютовище.

Общая протяжность - более 45 километров.

Для участников велопрогулок по Чернобыльской зоне разработали перечень условий и инструкции.

"Каждая группа будет обеспечена двумя сопровождающими, а на время обустройства маршрута будет доступен технический транспорт, который сможет обеспечить поддержку участников маршрута", - рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

Отмечается, что на всех этих веломаршрутах провели радиационно-дозиметрический контроль, и контрольные уровни возможного облучения "гарантированно не будут превышены".

В Чернобыльской зоне появился первый веломаршрут: где можно кататься

В Чернобыльской зоне обустроили первый веломаршрут (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Напомним, что в Чернобыльской зоне смягчили ограничения и открыли новые маршруты для туристов.

Также сообщалось, что за незаконное проникновение в зону ЧАЭС хотят ввести уголовную ответственность.

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