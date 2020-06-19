У Чорнобилі показали пташенят рідкісного птаха: вони виглядають дуже дивно

У Чорнобильській зоні гніздиться незвичайний птах (колаж: РБК-Україна)

У Чорнобильській зоні гніздиться родич знайомого всім голуба

У Чорнобильській зоні відчуження гніздиться дуже гарний птах, який є родичем знайомого всім нам міського голуба. Це припутень - дикий голуб - він трохи більший за звичайного голуба.

Птах знаходиться під охороною Бернської конвенції та директиви Європейського союзу про захист диких птахів, але в Україні полювання на нього дозволене.

А ось у Чорнобильському заповіднику припутень відчуває себе привільно, плодиться і розмножується, попри недавню сильну пожежу. На Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічний біосферного заповідника з'явилися фото гнізда припутня, в якому на нову порцію корму чекають підрослі пташенята. Виглядає молодше покоління цього птаха досить дивакувато - з великим дзьобом і чорно-жовтим пухом.

"У гнізді - двоє пташенят, що природно для цього виду птахів. Враховуючи час - друга кладка. Перша кладка, очевидно, була втрачена. У дикій природі з яйцями пернатих або маленькими пташенятами може статися, що завгодно: дикі звірі, стихійне лихо, загибель батьків. Якщо все складеться добре - через кілька тижнів голубенята вилетять з гнізда", - підписані знімки.

Пташенята припутня в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Припутень - найбільший птах із сімейства голубиних в Україні. Доросла особина виростає до 40-50 сантиметрів в довжину.

Цікаво, що припутень - був в Україні птахом 2018 року. Таке звання присуджують щороку якого-небудь виду пернатих у Міжнародний день птахів (1 квітня). А от у нинішньому році птахом року став ще один член родини голубиних - горлиця звичайна.

Пара припутнів під час залицянь (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що в Україні масово знищують гарного дикого птаха, бо він заважає бізнесу.

Також повідомлялося, що у Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження та відкрили нові маршрути для туристів.

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Автор: Светлана Мащенко