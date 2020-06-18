В Україні масово знищують гарного дикого птаха: заважає бізнесу

Щурка золотиста (фото: wikimedia.org)

Українські бджолярі оголосили війну птаху, який живиться комахами

В Україні масово знищують гарного птаха. Винна щурка золотиста в тому, що живиться бджолами, а це шкодить бізнесу пасічників. Кадри з відрами мертвих птахів викладають в мережі зі словами "не така вже ця щурка і невловима", і діляться способами боротьби зі шкідником.

Після того, як на сполох забили зоозахисники, на проблему звернула увагу Держекоінспекція. Раніше птаху вистачало диких комах, але несприятлива погода та пестициди витравили їх з полів, тому щурка почала харчуватися домашніми бджолами, йдеться в сюжеті ТСН.

Деякі пасічники намагаються гуманно відвадити птицю без кровопролиття, але інші застосовують зброю і сильця.

"Пасічники доходять до звірячих методів знищення – їх заливають бетоном, палять в норах (щурка гніздиться в норах на урвищах. – Ред.), знищують нори, щоб пташенята не могли вилізти", – говорить орнітолог Віталій Казанник.

І хоча птах не внесений до Червоної книги, за кожну вбиту тварину "браконьєри" можуть "попасти"на штраф – до 1350 грн.

Фахівці кажуть, що людина сама створила дефіцит їжі для птаха, а тепер намагається знищити її.

В українській столиці бджільництва – Гадячі Полтавської області – кажуть, що, звичайно, це негуманно, але птахи і справді завдають величезної шкоди. Адже одна бджолина матка коштує від 200 грн і ростити її потрібно не менше місяця.

Бджолярі розповідають, що колись щурку бачили лише на картинках у книжках по бджільництву. Орнітологи кажуть, що над пасікою можна поставити опудала – силуети хижих птахів, щоб відлякати щурку. Крім того, такі опудала можна поставити поряд з місцями, де птах може загніздитися.

Для того, щоб зрозуміти, чи критична ситуація, птахів потрібно перерахувати. Тоді стане зрозуміло, чи загрожує популяції знищення.

Пасічники оголосили війну щурці золотистій (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що під Одесою силовики хваляться вбивством червонокнижних птахів.

Також повідомлялося, що під Донецьком помітили зникаючого хижака з Червоної книги.

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Автор: Светлана Мащенко