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У Чернігові школяреві з інвалідністю дозволили станцювати: вчителі плакали

STYLERЖиття    02.07.2019 - 15:46
У Чернігові школяреві з інвалідністю дозволили станцювати: вчителі плакали
Колаж (РБК-Україна)

Єва Шестак і Даня Гирчук все-таки покажуть свій танець на випускному

Після того, як учениці чернігівської школи Єві Шестак заборонили виступити на випускному з хлопцем на інвалідному візку, історія набула небувалого резонансу у ЗМІ. На щастя, Єва Шестак та Данила Гирчук все-таки показали свій танець. Пара виступила не в рідному ліцеї, а в іншому, куди їх запросили. Про це повідомляє видання "Новий Чернігів".

У власному ж ліцеї дівчинці викладачі сказали, що її номер зі школярем-інвалідом не підходить для урочистого вечора, оскільки це буде нудно і рівень танцю не відповідає святковому вечору. Потім після скандалу дітям все ж дозволили виступити і в рідній школі.

Зазначимо, що Єва і Данило були переможцями всеукраїнських та міжнародних змагань та чемпіонатів.

Відео: Пара юних танцюристів виступила на випускному (YouTube/Новий Чернігів)

Пару юних танцюристів тепло зустріли і чекали на сцені. Їх прийшли підтримати безліч людей.

У Чернігові школяреві з інвалідністю дозволили станцювати: вчителі плакалиПара танцюристів виступила не в рідному ліцеї (Скріншот з YouTube)

Данила Гирчук розповів, що зворушений теплим прийомом і дуже радий, що їм вдалося виступити.

Раніше ми писали, як у Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012.

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