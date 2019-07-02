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В Чернигове школьнику с инвалидностью разрешили станцевать: учителя плакали

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 15:46
В Чернигове школьнику с инвалидностью разрешили станцевать: учителя плакали
Коллаж (РБК-Украина)

Ева Шестак и Даня Гирчук все-таки покажут свой танец на выпускном

После того, как ученице черниговской школы Еве Шестак запретили выступить на выпускном с парнем на инвалидной коляске, история приобрела небывалый резонанс в СМИ. К счастью, Ева Шестак и Данила Гирчук все-таки показали свой танец. Пара выступила не в родном лицее, а в другом, куда их пригласили. Об этом сообщает издание "Новый Чернигов".

В собственном же лицее девочке сказали преподаватели, что ее номер со школьником-инвалидом не подходит для торжественного вечера, поскольку это будет скучно и уровень танца не соответствует праздничному вечеру. Потом после скандала ребятам все же разрешили выступить и в родной школе.

Отметим, что Ева и Даниил были победителями всеукраинских и международных соревнований и чемпионатов.

Видео: Пара юных танцоров выступила на выпускном (YouTube/Новый Чернигов)

Пару юных танцоров тепло встретили и ждали на сцене. Их пришли поддержать множество людей.

В Чернигове школьнику с инвалидностью разрешили станцевать: учителя плакалиПара танцоров выступила не в родном лицее (Скриншот с YouTube)

Данила Гирчук рассказал, что тронут теплым приемом и очень рад, что им удалось выступить.

Ранее мы писали, как в Черкасской области детей наградили за олимпиаду сувенирами с логотипом Евро-2012.

Читайте также, какие изменения ждут новую украинскую школу. Так, в 25 школах по всей стране внедрят программу социального, эмоционального и нравственного обучения, которую разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV.

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