В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сына

В Сосницкой общине Черниговской области мать погибшего военного Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели сына. Воин погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сосницкого общества в Facebook .

Почему мать решила так поступить

В честь погибшего воина была переименована улица, на которой мама заасфальтировала дорогу.

Валентина Грищенко хотела оставить память своего сына будущим поколениям. В общем строительство обошлось в 3,5 миллиона гривен, было построено 350 метров новой дороги.

Мать погибшего Владислава Гриценко построила дорогу (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя.

"Обошлось почти в 4 миллиона гривен. Жители квартала очень довольны новыми условиями передвижения по этой улице, потому что раньше ни весной, ни осенью, ни даже летом после заливного дождя не мог проехать ни один транспорт. Только говорят, чтобы не такой огромной ценой были эти условия" , – говорится в сообщении.

Как выглядела улица раньше (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Что известно о Владиславе Гриценко

Военный погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады. В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу.

Владислав Гриценко (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)