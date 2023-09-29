ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сына

Черниговская область, Пятница 29 сентября 2023 10:55
UA EN RU
В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сына В Черниговской области мама погибшего военного построить дорогу (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Сосницкой общине Черниговской области мать погибшего военного Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели сына. Воин погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сосницкого общества в Facebook.

Почему мать решила так поступить

В честь погибшего воина была переименована улица, на которой мама заасфальтировала дорогу.

Валентина Грищенко хотела оставить память своего сына будущим поколениям. В общем строительство обошлось в 3,5 миллиона гривен, было построено 350 метров новой дороги.

В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаВ Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаВ Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаВ Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаВ Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаМать погибшего Владислава Гриценко построила дорогу (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя.

"Обошлось почти в 4 миллиона гривен. Жители квартала очень довольны новыми условиями передвижения по этой улице, потому что раньше ни весной, ни осенью, ни даже летом после заливного дождя не мог проехать ни один транспорт. Только говорят, чтобы не такой огромной ценой были эти условия" , – говорится в сообщении.

В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаКак выглядела улица раньше (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Что известно о Владиславе Гриценко

Военный погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады. В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу.

В Черниговской области мама погибшего военного заасфальтировала дорогу на улице, которая носит имя ее сынаВладислав Гриценко (скриншот: facebook.com/sosnytsyarada)

Ранее мы сообщали, что мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ.

Также мы писали, что мама погибшего бойца осуществила мечту сына и открыла заведение в его честь.

Читайте РБК-Украина в Google News
загибель героя Черниговская область