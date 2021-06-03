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Під Черкасами мати-одиначка стала отримувати просто так по 8 тисяч: що з цього вийшло

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Черкаська область, Четвер 03 червня 2021 12:44
Під Черкасами мати-одиначка стала отримувати просто так по 8 тисяч: що з цього вийшло Фото: в Україні провели грошовий експеримент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Мешканка села Гельмязів під Черкасами щомісяця отримувала 8 тисяч гривень просто так і без жодних зобов'язань протягом року. Такі дармові гроші почали надходити жінці з березня 2020-го - в рамках соціального експерименту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Україні така ініціатива народилася після аналогічних експериментів, які почали проводити в деяких країнах Європи. У Німеччині та Фінляндії, правда, суми дещо інші - по 1 тисячі євро на місяць. Ідея полягає в тому, щоб на практиці подивитися, як людина буде розпоряджатися таким додатковим стабільним доходом: чи буде відкладати на чорний день, чи інвестує в бізнес-проект, чи просто буде їх пускати на вітер.

Журналісти ТСН вирішили випробувати таку схему в Україні, і знайшли для цього інвестора, готового щомісяця протягом року перераховувати для учасника експерименту по 8 тисяч.

Першою українкою, яка в рамках ініціативи "Безумовний дохід" отримує кошти без жодних вимог, стала Оксана Юрченко, мати-одиначка з села під Черкасами.

Жінка зізнавалася, що мріє стати кондитером, а сама працювала в невеликому магазині.

Журналісти спостерігали за життям Оксани протягом року, як вона витрачала такі додаткові гроші.

Під Черкасами мати-одиначка стала отримувати просто так по 8 тисяч: що з цього вийшло

Під Черкасами жінка в рамках експерименту стала отримувати по 8 тисяч гривень щомісяця просто так (фото: скрін відео)

Як з'ясувалося, жінка переобладнала свій маленький сарай на цех, налагодила виробництво солодощів, почала продавати їх на ринку, й у неї з'явилися постійні клієнти. Крім того, Юрченко взяла на роботу кілька працівників і заручилася підтримкою місцевої влади.

Річний експеримент "Безумовний дохід" вже закінчився, і жінку після цього відразу запросили очолити кондитерський цех. Після коливань, від цієї пропозиції відмовилася. Адже тепер у неї нова мрія.

Нагадаємо, що перед цим по українських містах розкидали гаманці з грошима і пасткою - і такий експеримент виявився дуже показовим.

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Новини України Життя Черкасская область деньги эксперимент
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