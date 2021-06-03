Под Черкассами мать-одиночка стала получать просто так по 8 тысяч: что из этого вышло

Жительница села Гельмязов под Черкассами ежемесячно получала 8 тысяч гривен просто так и без никаких обязательств на протяжении года. Такие дармовые деньги начали поступать женщине с марта 2020-го - в рамках социального эксперимента.

В Украине такая инициатива родилась после аналогичных экспериментов, которые начали проводить в некоторых странах Европы. В Германии и Финляндии, правда, суммы несколько иные - по 1 тысячи евро в месяц. Идея заключается в том, чтобы на практике посмотреть, как человек будет распоряжаться таким дополнительным стабильным доходом: будет ли откладывать на черный день, инвестирует ли в бизнес-проект, или просто будет их пускать на ветер.

Журналисты ТСН решили опробовать такую схему в Украине, и нашли для этого инвестора, готового каждый месяц в течение года перечислять для участника эксперимента по 8 тысяч.

Первой украинкой, которая в рамках инициативы "Безусловный доход" получает средства без всяких требований, стала Оксана Юрченко, мать-одиночка из села под Черкассами.

Женщина признавалась, что мечтает стать кондитером, а сама работала в небольшом магазине.

Журналисты наблюдали за жизнью Оксаны в течение года, как она тратила такие дополнительные деньги.

Под Черкассами женщина в рамках эксперимента стала получать по 8 тысяч гривен каждый месяц просто так (фото: скрин видео)

Как выяснилось, женщина переоборудовала свой маленький сарай на цех, наладила производство сладостей, начала продавать их на рынке, и у нее появились постоянные клиенты. Кроме того, Юрченко взяла на работу несколько работников и заручилась поддержкой местных властей.

Годовой эксперимент "Безусловный доход" уже закончился, и женщину после этого сразу пригласили возглавить кондитерский цех. После колебаний, от этого предложения отказалась. Ведь теперь у нее новая мечта.