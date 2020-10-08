Мати-одиначка з-під Черкас просто так отримує 8 тисяч: це змінило життя села

Під Черкасами жінка отримує під 8 тисяч просто так (скрін відео)

Жінці з Черкаської області щомісяця дають 8 тисяч на її мрію і не вимагають нічого натомість

Українка з села Гельмязів Черкаської області щомісяця отримує просто так 8 тисяч гривень. Її називають "новим кумиром" або "халявницею" - це з якого боку подивитися.

Таке "економічне диво" зробили журналісти ТСН, які вирішили подивитися, як зміниться життя села. Оксана Юрченко, мама-одиначка, стала першою українкою, яка в рамках експерименту отримує безумовний стабільний базовий дохід.

У Гельмязові досі не вірять, як їх односельчанка просто так може отримувати настільки значну для глибинки суму. У березні 2020-го для українки знайшли інвестора, який за свій вклад не вимагає натомість абсолютно нічого.

Спонсор говорить, що якщо українка створить свою кондитерську фабрику, він за неї буде дуже радий. І якщо вона буде просто лежати на дивані, за неї теж порадіють.

Оксану вибрали для експерименту, тому що вона трудівниця і в неї є мрія - готувати і продавати власну випічку. За півроку жінка створила свій міні-кондитерський цех, а приготоване продає на базарі.

Журналісти повернулися до Оксани восени без попередження. Жінка стала місцевою зіркою, їй заздрить багато хто, а деякі пишаються, що таке сталося в їхньому селі.

Оксана мріє про свою кав'ярню, магазин. У Оксани все попереду, і вона готова працювати для досягнення своєї мрії. Експеримент триватиме до березня 2021 року.

Під Черкасами жінка отримує під 8 тисяч просто так (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що по українських містах розкидали гаманці з грошима і пасткою. Експеримент виявився дуже показовим.