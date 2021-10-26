Під Житомиром пенсіонерка травмувалася і лишилась в полі на 2 доби: без їжі, в легкому одязі

Під Житомиром 67-річна жінка пішла пасти худобу і заблукала, впала і травмувалася, через що не могла самостійно піднятися, пробувши в поле дві доби. Місцеві жителі забили на сполох і організували пошуки, потім звернулися до правоохоронців, після чого постраждалу, на щастя, вдалося розшукати живою.

Інцидент стався в Новоград-Волинському районі. Пенсіонерка з села Романівка зникла 21 жовтня, а повідомлення про зникнення "копам" надійшло тільки опівдні 23-го. У жінки немає рідних, і останнім часом вона проживала у літнього подружжя, яким допомагала по господарству.

Як розповів начальник Новоград-Волинського районного відділу поліції Андрій Гнатенко, в село виїхали кілька пошукових груп, разом з односельцями вони розбили територію пошуку, лісосмугу і пасовище, на квадрати та почали їх прочісування.

Вже ближче до сьомої вечора бабусю побачили в каналі посеред поля на відстані 5 км від села. Пенсіонерка була в безпорадному стані, погано розуміла, що відбувається, та не могла самостійно піднятися. Для жінки викликали "швидку", і передали під опіку медиків. Її життю і здоров'ю вже нічого не загрожує.

"Уже в лікарні, коли бабуся оговталась від шоку, вона розповіла про свої «пригоди». Жінка пасла худобу, коли зрозуміла, що заблукала і почала шукати дорогу до села. За її словами, блукала полем два дні, допоки на третій не спіткнулася у траві та впала. Сил піднятися уже не мала та ще й відчула різкий біль у ключиці. Бабуся, каже, що уже й не сподівалась на чиїсь допомогу у такій скруті", - йдеться в публікації.

У лікарні жінку обстежили та діагностували вивих ключиці.

Потрібно сказати, що увесь цей час в поле пенсіонерка була в легкому одязі, без води та їжі, але за дві доби вона навіть переохолодження не отримала, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі кажуть, що потерпіла народилася в сорочці, бо під час нічних заморозків навіть не застудилася.

"У свідомості, контактна, доступна, говорила все повністю. Одні зі скарг були тільки болі в плечі. Це диво, що при такій температурі, в таких умовах, вона вижила, і стан після такого у неї був задовільний", - констатують медики.

Відео: під Житомиром знайшли та врятували 67-річну жінку, яка травмувалася і дві доби побула в полі