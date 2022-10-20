Что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к отопительному сезону

В Украине отопительный сезон может казаться самым сложным в истории независимого государства. Поэтому всем гражданам следует в помещениях провести перечень некоторых действий.

Об этом сообщили на странице Минрегиона в Telegram .

По словам главы министерства Алексея Чернышева, от каждого гражданина зависит подготовка всего государства к отопительному сезону.

Поэтому важно, чтобы каждый проверил, правильно ли он подготовил свой дом к зиме и холоду. Все потому, что Россия варварски рушит инфраструктурные объекты, чтобы оставить украинцев без тепла и света.

Что нужно сделать

провести профилактику окон, уплотнение окон и дверей. Для этого лучше найти специалиста. Кроме регулировки окон также следует позаботиться о том, чтобы тепло не шло через дверь;

выбрать "теплую комнату". При отключении отопления использовать электрические обогреватели нужно в одной комнате. Это должна быть самая теплая и самая маленькая комната в квартире или доме.

"освободить" батареи. В частности, они не должны быть закрыты ни шторами, ни мебелью.

теплоотражающий экран. Это фольгированный материал, клеящийся на стену за батареями. Благодаря ему все тепло будет попадать в квартиру, а не будет греть стены;

вызвать специалиста, чтобы он проверил розетки, проводку и электроприборы;

вызвать сантехника, чтобы он проверил котел и теплый пол;

в доме можно установить твердотопливный котел;

важно запастись электрогенератором и топливом к нему.

Важно, чтобы каждый подготовил план, договорился с родственниками, друзьями, соседями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.