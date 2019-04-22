Через рік, то через рік: Порошенко чуттєво звернувся до українців (фото)

Президент вийшов до учасників акції і подякував їм за підтримку
У Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петро!". Близько 19:00 на Банковій зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити подяку Петру Порошенку за проведені реформи за роки його правління на посаді глави держави.
Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці принесли з собою плакати з написами: "Дякую!" і почали скандувати "Дякую", "Кращий".
Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Пізніше до учасників акції вийшов президент Петро Порошенко. Він подякував всім присутнім і зазначив, що за п'ять років разом з українцями було зроблено більше, ніж за останні двадцять п'ять років.
Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Також Петро Порошенко пообіцяв, що піде на парламентські вибори.
"Разом ми підемо перемагати на парламентські вибори. Разом ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - сказав Порошенко.
Після цього натовп почав скандувати: "Через рік!". У відповідь президент сказав: "Добре, друзі, через рік – то через рік".
Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)
На акцію, яку організував активіст Святослав Ботів, відреагували також і користувачі соціальних мереж. Деякі написали Петру Порошенку слова подяки, а деякі відреагували з негативом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.
А також розповідали про те, що мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському.