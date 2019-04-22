Через рік, то через рік: Порошенко чуттєво звернувся до українців (фото)

Акція під Адміністрацією президента (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент вийшов до учасників акції і подякував їм за підтримку

У Києві під Адміністрацією президента пройшла акція "Дякую, Петро!". Близько 19:00 на Банковій зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити подяку Петру Порошенку за проведені реформи за роки його правління на посаді глави держави.

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці принесли з собою плакати з написами: "Дякую!" і почали скандувати "Дякую", "Кращий".

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пізніше до учасників акції вийшов президент Петро Порошенко. Він подякував всім присутнім і зазначив, що за п'ять років разом з українцями було зроблено більше, ніж за останні двадцять п'ять років.

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також Петро Порошенко пообіцяв, що піде на парламентські вибори.

"Разом ми підемо перемагати на парламентські вибори. Разом ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - сказав Порошенко.

Після цього натовп почав скандувати: "Через рік!". У відповідь президент сказав: "Добре, друзі, через рік – то через рік".

Акція "Дякую, Петро" (Віталій Носач, РБК-Україна)

На акцію, яку організував активіст Святослав Ботів, відреагували також і користувачі соціальних мереж. Деякі написали Петру Порошенку слова подяки, а деякі відреагували з негативом.

Дякую, що пішов

Вдячні. Найкращий президент за всю історію сучасної України.

Які ви всі недалекі. Досі не зрозуміли, за що люди реально дякують, без підкупу, без автобусів і без примусу.

Дякую, пане Президент. Країна пишається Вами. Слава Україні.

Чомусь нудить від усього цього.

Скандували дружно, як солдати на параді. Викликає цікаві сумніви.

Президент Порошенко золотими літерами вписав своє ім'я в історію сучасної України. Скільки буде Україна, стільки й пам'ятатимуть Петра Мудрого.

Дякую, Петре, за те, що програв.

Ох, скільки хочеться сказати, але думаю, не вистачить трафіку висловити подяку.

Які гарні виборці у Порошенка. Йому ще працювати місяць, а з ним вже прощаються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Порошенко має намір балотуватися в президенти на наступних виборах.

А також розповідали про те, що мережа шокована "посланням" Януковича Зеленському.