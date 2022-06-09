Черешня по 2500 грн/кг - не "зарада". Чому не треба панікувати через дорогі ягоди у супермаркетах

В українських супермаркетах продають черешню за дуже високими цінами, при цьому на ринках в різних містах такі ягоди можна побачити за значно меншою вартістю, і часом цінники відрізняються в 10-15 разів. Чому така різниця і чи буде дефіцит? Давайте розберемося.

Чи варто переживати через "золоту" черешню в магазинах, та коли ціни будуть нижчими - читайте в матеріалі Styler нижче.

Багато хто звик, що одними з перших на полиці супермаркетів приїжджають солодкі черешні з Херсона і Мелітополя, проте поставки популярної сезонної ягоди зараз неможливі через російських окупантів, що тимчасово захопили наші міста на півдні України.

Чому не очікується дефіцит черешні

Відразу зазначимо, що насолодитися смаком ароматної черешні українці зможуть, і дефіцит ягід малоймовірний, адже її вирощують фермери і дачники в багатьох регіонах нашої країни, і поставки від врожаю йдуть зараз з Одеської, Закарпатської областей, що нині вважаються основними постачальниками врожаю.

У супермаркетах України активно продається закарпатська черешня (facebook.com/silpo)

Трохи пізніше в кінці червня і початку липні підключаться й інші західні і центральні області: Вінницька, Чернівецька, Київська, Житомирська, Черкаська і не тільки, запевняють великі українські компанії-рітейли.

Які зараз ціни в супермаркетах і на ринку

У "Сільпо" зараз продають закарпатську черешню різних сортів (частіше можна побачити Бігарро та Бурлат).

У мережі зняли на фото цінник такого товару в одному з магазинів мережі у Львові - під 2 500 гривень за кіло. В інтернеті в пабліках така "космічна" вартість викликала певний резонанс... та невдовзі адміністрація мережі супермаркетів зробила ясність...

У "Сільпо" у Львові помітили ціну на черешню до 2,5 тисяч гривень за кіло у червні 2022 (фото: facebook.com)

...Так, на ціннику до черешні була припущена помилка, яку швидко виправили. Насправді ягода коштує 129 грн/кг.

На прилавках супермаркетів інших великих мереж ягоду можна знайти далеко не завжди, а на сайтах все ще вказані ціни від 100 до 180 гривень, тільки от в наявності їх немає.

Черешню не завжди можна знайти в наявності в популярних супермаркетах (фото: скрін zakaz.atbmarket.com / novus.zakaz.ua)

На базарах в різних містах черешню можна купити в середньому по 150 гривень і вище... причому значно - до 500 гривень за кіло (наприклад, в Одесі).

В Одесі на ринку черешню продавали по 500 гривень за кілограм наприкінці травня - початку червня (фото: usionline.com)

А ось в кінці травня дрібний опт торгувався за цінами 60-65 грн/кг в південних областях і по 70-80 грн/кг в західних областях, але такі низькі ціни трималися недовго і незабаром стали рости.

Очікується, що в найнижчі ціни на черешню в супермаркетах будуть в розпал сезону, в середині червня і на початку липні.

Чому "космічні" ціни на черешню - не сюрприз

Вартість кіло ягід по 2,5 тисячі гривень шокує українців, але згадаймо, за якими цінами на прилавках магазинів можна було бачити ягоди торік.

Так, у червні 2021-го ціна черешні становила від 120 до 200 гривень, при цьому перевищуючи вартість у 2020-му. Аграрії пояснювали, що на ціноутворення сильно вплинули дощі, які панували тоді в Україні.

У липні, до слова, чимало мелітопольських фермерів навіть були змушені знищувати урожай черешні через слабкий попит.

А ось у грудні в київських супермаркетах продавали черешню по 1500 гривень за кілограм. Звичайно - кінець року, зима, не сезон... та в мережах такі ціни викликали масу обговорень і дискусій. До речі, в онлайн-магазинах України одночасно за 100 грамів черешні просили від 99 гривень.

У Києві в "Сільпо" ціна на черешню була до 1,5 тисячі гривень за кіло в грудні 2021 (фото: facebook.com/euroua20)