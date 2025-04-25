Сколько зарабатывает Ярослава Магучих: раскрыты гонорары самой успешной легкоатлетки Украины

Украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих благодаря выступлениям на соревнованиях, а также спонсорским контрактам получает немалые деньги.

РБК-Украина (проект Styler) собрал для вас самое важное, что касается заработков украинской звезды легкой атлетики.

Сколько зарабатывает Ярослава Магучих: цифры, которые удивят вас

В 2024 году Ярослава не только получила высшие спортивные награды, но и достигла значительного финансового успеха.

Непосредственно за свои выступления на соревнованиях спортсменка заработала 265 тысяч долларов. Наибольшую сумму она получила за золотую медаль на Олимпийских играх в Париже: 125 000 от государства и 50 000 от World Athletics.

Также она получила 30 000 за победу в финале Бриллиантовой лиги и 40 000 за победы на этапах этого турнира. "Серебро" чемпионата мира в помещениях и "золото" чемпионата Европы принесло Магучих 20 000 долларов.

Однако основную часть дохода Ярослава получила от рекламных контрактов, которые принесли ей по разным оценкам от 280 до 640 тысяч долларов. Как известно, среди ее партнеров - немецкий бренд спортивной одежды Puma, швейцарский производитель часов Omega, украинская минеральная вода ReO и другие.

"В процентном отношении иностранная и украинская реклама это вообще несравнимые цифры, поэтому в Украине снимаюсь для кайфа", - призналась Ярослава в одном из интервью.

К слову, благодаря влиянию Магучих Puma подписала долгосрочный контракт с Федерацией легкой атлетики Украины, чтобы обеспечить выступления украинской сборной в их экипировке.

Таким образом общий доход 23-летней украинской прыгуньи в высоту составил от 500 до 900 тысяч долларов, что является рекордным показателем среди украинских легкоатлетов.

В 2025 году Ярослава продолжает успешно выступать и в дальнейшем сотрудничает с партнерами, благодаря чему получает немалые деньги. Однако призовые украинки в этом году пока не озвучены. Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Куда Ярослава тратит деньги

Магучих активно занимается благотворительностью, поддерживая Вооруженные силы Украины и приюты для животных. Она активно донатит значительные средства на различные сборы.

Например, девушка перевела миллион гривен из своих призовых денег, полученных после победы на Олимпиаде, блогеру Игорю Лаченкову, который собирал средства на обеспечение автомобилями боевых подразделений Сил обороны на линии фронта.

Такую же сумму из призовых ОИ спортсменка перевела на счета организации UAnimals и еще четырех приютов. Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)