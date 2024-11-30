Звезды в восторге от этих фасонов джинсов: какие тренды выбирают Ефросинина, Магучих и Омаргалиева

Зимой джинсы не теряют своей актуальности, если правильно сочетать их с другими предметами одежды, которые обеспечат тепло и стиль. Если вы не знаете, какие модели подобрать на зимний сезон 2024-2025, обратите внимание, какие модели и тренды выбирают украинские знаменитости.

Маша Ефросинина

Телеведущая выбрала для фотосессии трендовые джинсы raw denim или, как его еще называют, "сырой" деним. Изначально так называли пары без дополнительной тепловой или химической обработки - их отличал однородный глубокий синий цвет и высокая плотность.

Такие джинсы отлично сочетаются с белым оттенком, поэтому Ефросинина дополнила их белым топом. А для более теплого лука топ можно заменить свитером или гольфом-водолазкой.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ярослава Магучих

Известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выбрала стильный лук с темно-серыми джинсами. Свой расслабленный образ она дополнила кардиганом в спортивном стиле и кедами на массивной подошве.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк следит за модными трендами. Для стильного зимнего лука она выбрала светло-голубые слегка расклешенные джинсы. Их она дополнила серым свитером с высоким горлом и широкими рукавами, а также длинным пальто и ботильонами с узкими носками.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Екатерина Репяхова

Супруга певца Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова для фотосессии выбрала необычные джинсы с декором по всей длине штанин в виде пуговиц. Свой образ она дополнила белой майкой и клетчатой рубашкой в тон к джинсам.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Алена Омаргалиева

Украинская певица Алена Омаргалиева также следит за модой. Так, на днях она опубликовала в своем блоге видео, на котором показала total denim look. Как известно, total denim в 2024 году считается одним из трендов. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Омаргалиева выбрала широкие джинсы и рубашку насыщенного синего оттенка с контрастными пуговицами и объемными рукавами с манжетами. Свой образ она завершила обувью с узким носком на высоких каблуках.