УАФ завтра представить нового тренера збірної. Ним стане Петраков
Фото: Олександр Петраков, тренер молодіжної збірної (dynamo.kiev.ua)
Українська асоціація футболу завтра, 17 серпня, представить нового тренера збірної України. Новим тренером стане Олександр Петраков, а не Сергій Ребров, як очікувалося спочатку.
Про це РБК-Україна сказало інформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, очільником збірної після відходу Андрія Шевченка все ж стане чинний тренер молодіжної збірної України Петраков.
Як відомо, спочатку планувалося, що національну збірну очолить Сергій Ребров, але з цим призначенням виникли складнощі, оскільки Ребров вже уклав контракт на тренерство в арабському клубі "Аль-Айн".
Нагадаємо, про те, що Петракова розглядають кандидатом в тренери, РБК-Україна стало відомо минулого тижня. Очікувалося, що остаточне рішення керівництво УАФ ухвалить 17 серпня.