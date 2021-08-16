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УАФ завтра представить нового тренера збірної. Ним стане Петраков

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 22:40
УАФ завтра представить нового тренера збірної. Ним стане Петраков Фото: Олександр Петраков, тренер молодіжної збірної (dynamo.kiev.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Українська асоціація футболу завтра, 17 серпня, представить нового тренера збірної України. Новим тренером стане Олександр Петраков, а не Сергій Ребров, як очікувалося спочатку.

Про це РБК-Україна сказало інформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, очільником збірної після відходу Андрія Шевченка все ж стане чинний тренер молодіжної збірної України Петраков.

Як відомо, спочатку планувалося, що національну збірну очолить Сергій Ребров, але з цим призначенням виникли складнощі, оскільки Ребров вже уклав контракт на тренерство в арабському клубі "Аль-Айн".

Нагадаємо, про те, що Петракова розглядають кандидатом в тренери, РБК-Україна стало відомо минулого тижня. Очікувалося, що остаточне рішення керівництво УАФ ухвалить 17 серпня.

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