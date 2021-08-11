ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Є новий кандидат. Стало відомо, коли оголосять ім'я тренера збірної України з футболу

Новость на русском →
Україна, Середа 11 серпня 2021 20:09
Є новий кандидат. Стало відомо, коли оголосять ім'я тренера збірної України з футболу Фото: Олександр Петраков, тренер молодіжної збірної (facebook.com/poverkhnost)
Автор: Владислав Красінський

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядає ще одного кандидата на пост тренера збірної України, крім Сергія Реброва. Остаточне рішення щодо нового тренера ухвалять наступного тижня.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в УАФ.

За словами співрозмовників РБК-Україна, як один з кандидатів на посаду тренера української збірної розглядається Олександр Петраков, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.

Також відомо, що засідання виконкому, на якому буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.

Нагадаємо, до цього в УАФ говорили, що кандидатура Реброва є пріоритетною, але на посаду тренера збірної України розглядають й інших кандидатів.

Як відомо, посада тренера української збірної стала вакантної після того, як в УАФ закінчився контракт з Андрієм Шевченком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Ребров Футбол
NEWS
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
В Україні продовжили карантин і НС до жовтня: що залишиться під забороною
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну