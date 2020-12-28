Людство на порозі масштабної загрози: експерт по клімату зробила попередження

Експерт попередила про кліматичні загрози (Колаж РБК-Україна, фото: Getty Images)

Земля схильна до кліматичних змін, які відбуваються дуже швидко і ведуть до незворотних наслідків. Люди мають великий вплив на уповільнення цих змін і можуть зробити все, щоб уникнути масштабних загроз.

Як розповіла експерт з питань клімату Ольга Бойко в ефірі Апостроф Live, надзвичайні природні катастрофи мають певні закономірності й вони відбуваються все частіше.

"Про це давно говорять кліматологи, і цього варто було очікувати через те, що країни щорічно збільшують викиди парникових газів. Через посилений парниковий ефект відбувається занадто швидка зміна клімату. Відповідно ми й екосистема не встигаємо адаптуватися. Кліматичні зміни, які були ще до появи людства на планеті, непорівнянні з тими, які відбуваються зараз. Ці зміни дуже швидкі", - пояснила Бойко.

Вона додала, що більш старше покоління може підтвердити, що зміни стали відбуватися дуже швидко, а люди не замислюються, і не розуміють, що між діями та наслідками є взаємозв'язок.

"Зміна клімату - це, мабуть, найбільш масштабна і серйозна загроза, яка зараз стоїть перед нами. При цьому, вона настільки неосяжна, що важко вийти з дому і сказати: "Дійсно, зміна клімату дуже важлива, і з цим потрібно щось робити". Якщо це не людина, який працює в громадській організації або в уряді з цим питанням, то звичайні люди іноді не замислюються про те, чому зима стала тепліше. Це закономірність чи, може бути, ситуація буде змінюватися кожен рік", - пояснила експерт.

Вона зазначила, що кожна людина може вплинути на клімат. Наприклад, звернути увагу на те, як витрачаються ресурси й в першу чергу – енергетичні. Можна підтримати тих, хто щодня працює над заощадженням ресурсів.

"Варто навчитися писати запити. Треба усвідомити, що з владою можна і потрібно спілкуватися. Головне, розуміти, про що, і вимагати реальних дій, реального скорочення викидів парникових газів в тих органів влади, які відповідальні за ці питання", - резюмувала Бойко.

Експерт з питань клімату попередила про масштабні загрози для людства

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