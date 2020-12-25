Кліматолог розповіла, чи чекають українців європейські зими

Кліматолог розповіла, які зими чекають українців (колаж РБК-Україна)

В Україні через зміни клімату стали практично безсніжні зими і дуже тепла осінь. Наш клімат змінився з континентального майже до середземноморського. Так вважає кліматолог, завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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"Власне кажучи, він (клімат - ред.) вже змінився досить істотно. Ми бачимо, що в цьому році зими не було, і снігу практично не було, що призвело до таких негативних наслідків, як проблеми з водними ресурсами, водопостачанням. Підвищення температури і зміна режиму зволоження призводять до того, що наш клімат стає більш середземноморським", - розповіла кліматолог.

За словами Віри Балабух, зміни клімату можуть бути для деяких країн просто катастрофічними. Особливо можуть постраждати жителі тропічних широт

"Довгий час вважалося, що це не серйозно, що ці зміни періодичні, все можна буде повернути назад. Лише недавно вчені прийшли до одностайної думки, що ці зміни незворотні, що це не періодичність, яка характерна для атмосферних процесів. Саме людина впливає на клімат. Звичайно, це досить негативно. Тільки зараз з'являється розуміння, що це досить серйозна проблема, яку потрібно вирішувати. Якщо ми не будемо нічого робити, то, врешті-решт, ми просто не зможемо вижити. Настільки серйозні ці зміни. Вони можуть стати катастрофічними для тих, хто живе в тропічних широтах або на островах атолловых. Там же взагалі люди втрачають свої країни",Ю - резюмувала експерт.

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