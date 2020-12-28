Человечество на пороге масштабной угрозы: эксперт по климату сделала предупреждение

Эксперт предупредила о климатических угрозах (Коллаж РБК-Украина, фото: Getty Images)

Земля подвержена климатическим изменениям, которые происходят очень быстро и ведут к необратимым последствиям. Люди имеют большое влияние на замедление этих изменений и могут сделать все, чтобы избежать масштабных угроз.

Как рассказала эксперт по вопросам климата Ольга Бойко в эфире Апостроф Live, чрезвычайные природные катастрофы имеют определенные закономерности и происходят они все чаще.

"Об этом давно говорят климатологи, и этого стоило ожидать из-за того, что страны ежегодно увеличивают выбросы парниковых газов. Из-за усиленного парникового эффекта происходит слишком быстрое изменение климата. Соответственно мы и экосистема не успеваем адаптироваться. Климатические изменения, которые были еще до появления человечества на планете, несравнимы с теми, которые происходят сейчас. Эти изменения очень быстрые", - объяснила Бойко.

Она добавила, что более старшее поколение может подтвердить, что изменения стали происходить очень быстро, а люди не задумываются и не понимают, что между действиями и последствиями есть взаимосвязь.

"Изменение климата - это, пожалуй, самая масштабная и серьезная угроза, которая сейчас стоит перед нами. При этом, она настолько необъятная, что трудно выйти из дома и сказать: "Действительно, изменение климата очень важны, и с этим нужно что-то делать". Если это не человек, который работает в общественной организации или в правительстве с этим вопросом, то обычные люди иногда не задумываются о том, почему зима стала теплее. Это закономерность или, может быть, ситуация будет меняться каждый год", - объяснила эксперт.

Она отметила, что каждый человек может повлиять на климат. Например, обратить внимание на то, как расходуются ресурсы и в первую очередь – энергетические. Можно поддержать тех, кто ежедневно работает над сбережением ресурсов.

"Стоит научиться писать запросы. Надо осознать, что с властью можно и нужно общаться. Главное, понимать, о чем, и требовать реальных действий, реального сокращения выбросов парниковых газов у тех органов власти, которые ответственны за эти вопросы", - резюмировала Бойко.

Эксперт по вопросам климата предупредила о масштабных угрозах для человечества

Напомним, ранее мы писали о том, что климатолог рассказала, когда в Украине исчезнет питьевая вода.

А также рассказывали о том, что эксперт объяснила, какие зимы стоит ждать украинцам в ближайшие годы.