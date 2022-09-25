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Освобожденная из плена беременной Марьяна Мамонова родила в Украине: подробности

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Луцк, Воскресенье 25 сентября 2022 12:03
Освобожденная из плена беременной Марьяна Мамонова родила в Украине: подробности Коллаж РБК-Украина: Марьяна Мамонова
Автор: Светлана Мащенко

Освобожденная из российского плена военная медик Марьяна Мамонова родила здорового малыша в Украине через несколько дней после возвращения на родную землю.

Что известно об этом прекрасном событии, читайте ниже в нашем материале.

Как пишут местные СМИ, о радостном известии сообщила мама Марьяны. По ее словам, дочь и внучка чувствуют себя хорошо.

Роды проходили в Луцком перинатальном центре.

Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра с весом 3250 граммов, ростом 57 см.

В день освобождения медик рассказала в коротком интервью, что чувствует себя хорошо и находится на 38-39 неделях беременности.

30-летняя капитан медслужбы узнала про свою беременность в марте во время службы, находясь под обстрелом в подвале "Азовмаша". Несмотря на плохое самочувствие и постоянные обстрелы, девушка помогала раненым побратимам.

Впоследствии стало известно, что военный медик попал в плен.

Также смотрите, как семья Марьяны ждала ее из плена.

Напомним, что 21 сентября военная медик Марьяна Мамонова из Ровенской области во время обмена вместе с другими украинскими Героями вернулась из российского плена.

Также читайте, что 23-летний Герой Украины после плена сделал предложение любимой.

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