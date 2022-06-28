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Частину України заллє дощами, а іншу - розпече до +35: з'явився свіжий прогноз

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Вівторок 28 червня 2022 19:30
Частину України заллє дощами, а іншу - розпече до +35: з'явився свіжий прогноз Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе дощі і спеку
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні продовжить випробовувати спекою деякі області, а в інших - очікуються сильні дощі. Такою буде ситуація 29-го червня, але вже скоро температура повітря знизиться.

Що буде далі з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози; у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптика Наталки Діденко, в середу температура повітря коливатиметься в межах +28+33 градусів. У західних областях буде найгарячіше, +30+35 градусів, трохи нижче - у Сумській, Харківській та Луганській областях, +26+29 градусів.

Найближчої ночі локальні дощі можуть линути у Вінницькій, Черкаській, Київській областях та на півночі Одещини.

Більшу частину доби в середу очікується суха погода, а ввечері короткочасні дощі та грози пройдуть у північних областях України та подекуди в центральній частині.

Прогноз для Києва

У Києві середа обіцяє спеку, до +30+33 градусів. Невеликий дощ можливий найближчої ночі, а злива з грозою - завтра ввечері.

Частину України заллє дощами, а іншу - розпече до +35: з'явився свіжий прогноз

Скрін: Погода в Україні 29 червня (meteo.gov.ua)

Коли знизиться температура повітря

Синоптики прогнозують, що у четвер, 30-го червня, спека послабне.

Лише західні області ще побудуть з +30+34 градусів. Тут зниження температури передбачається з 2-го липня.

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