Часть Украины зальет дождями, а другую - раскалит до +35: появился свежий прогноз

Погода в Украине продолжит испытывать жарой некоторые области, а в других - ожидаются сильные дожди. Такой будет ситуация 29-го июня, но уже скоро температура воздуха снизится.

Что будет дальше с погодой - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Днем 29 июня в Украине, кроме западных и восточных областей, грозы; в северных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптика Наталки Диденко, в среду температура воздуха будет колебаться в пределах +28+33 градусов. В западных областях будет горячо, +30+35 градусов, немного ниже - в Сумской, Харьковской и Луганской областях +26+29 градусов.

Ближайшей ночью локальные дожди могут идти в Винницкой, Черкасской, Киевской областях и на севере Одесской области.

Большую часть суток в среду ожидается сухая погода, а вечером кратковременные дожди и грозы пройдут в северных областях Украины и местами в центральной части.

Прогноз для Киева

В Киеве среда обещает жару, до +30+33 градусов. Небольшой дождь возможен ближайшей ночью, а ливень с грозой - завтра вечером.

Скрин: Погода в Украине 29 июня (meteo.gov.ua)

Когда понизится температура воздуха

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 30-го июня, жара ослабнет.

Только западные области еще побудут с +30+34 градусов. Здесь понижение температуры предполагается со 2-го июля.