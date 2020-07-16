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Метеоролог розповіла про погоду восени та взимку в Україні: літо буде довше на місяць

Четвер 16 липня 2020 11:32
Метеоролог розповіла про погоду восени та взимку в Україні: літо буде довше на місяць
Якою буде осінь і зима в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Осінь і зима в Україні зміняться через клімат

Літо в Україні може продовжитися на місяць, а осінь буде дуже теплою через зміни клімату в нашій країні. Такий прогноз озвучила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Також за словами експерта, українців знову чекає аномально тепла зима, цей сезон навряд чи буде дуже холодним і суворим.

"Осінь буде вже традиційно тепліше звичайного. Літо триватиме до кінця вересня. Ймовірність того, що зима буде суворою – менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", – розповіла Адаменко УНІАН.

Через зміни клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Зараз в Україні періоди сильної спеки змінюються рекордними зливами, почастішали смерчі. За її словами, такі стихії можна назвати кліматичним шоком.

"Дуже багато зараз екстремальних погодних явищ. Вони і раніше спостерігалися, але тепер повторюються частіше, нехарактерні для свого розвитку сезону і не властивих їм територіях", - додала Адаменко.

Також метеоролог пояснила, чому в Україні стало більше кліщів, це теж пов'язано зі змінами клімату.

"Температурні умови зими цим паразитам дають можливість безболісно пройти холодний період і дуже рано вийти зі сплячки. Ми робили аналіз для житомирських лісівників, де масово гине дуб від нашестя жуків-короїдів. Дослідження температурних режимів, якими обмежується тривалості життя цих жуків, показали, що вони тепер встигають зробити набагато більше популяцій, ніж за біологічною нормою. Тобто, їх кількість, в умовах підвищення температури, збільшується в рази. Це стосується і кліщів", - резюмувала експерт.

Як ми раніше писали, синоптики показали нові карти погоди на серпень.

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