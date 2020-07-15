Спека і затяжна посуха: синоптики показали нові карти погоди на серпень

Погода в Україні в серпні (фото: pixabay.com)

Погода в серпні буде випробовувати терпіння українців

Погода в Україні в серпні буде спекотною і з довгими посушливими періодами. Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, а ресурс Gismeteo показав синоптичні карти на кінець липня і першу половину серпня.

За словами синоптика, останні липневі дні будуть теплими (+27+29) і дощовими. Така погода очікується і в перших числах серпня. А ось з 2 числа настане затяжний посушливий і жаркий період, пише Obozrevatel.

Так буде до 11 серпня - температура +26+33, вночі +18+20, сухо. А ось в середині місяця очікується невеликий дощ.

"2 серпня очікуються невеликі дощі на сході і півдні України, після настане суха і спекотна погода", - каже синоптик.

А ось в останній тиждень серпня прийде довгоочікувана прохолода. Традиційно на Півдні температура буде вище.

"Вже з 23 серпня температура знизиться до +20+22 градусів вдень, а вночі до +12+13. На півдні буде трохи тепліше - до +25 вдень, та +16+18 вночі. В останні дні місяця температура повітря знизиться ще на пару градусів", - стверджує синоптик.

А ось синоптики Gismeteo показали на картах погоди, що сильна спека аж до +36 градусів прийде в першу декаду серпня. А початок місяця буде з мінімальною кількістю опадів. Друга ж половина липня високими температурами випробовувати витримку українців не буде. Принаймні, судячи з прогнозу для Києва.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що в Україні 16 липня розгуляються грозові дощі. Синоптики розповіли, які області накриє негода.

А ось до неділі в Україну повернеться спекотна погода, але без екстремальних температур.