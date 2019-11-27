ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 17:47
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на Гаванському мосту, Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту

У середу ввечері, 27 листопада, на дорогах столиці утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Шота Руставелі, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській, вулиці Кирилівській, вулиці Сирецької, вулиці Луговій, проспекті Перемоги, вулиці Січових Стрільців, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Ушинського, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Дарвіна, вулиці Жилянській вулиці Івана Федорова, бульварі Дружби народів, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Межигірській, вулиці Електриків

Також затори утворилися на Гаванському мосту, Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту.

Київ скували затори: картаНа лівому березі рух транспорту ускладнений на вулиці Миколи Бажана, вулиці Тростянецькій, вулиці Петра Григоренка, вулиці Здолбунівській, вулиці Березняківській, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Броварському проспекті, бульварі Перова.

Київ скували затори: картаНагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.

Завтра у Києві сильний туман Центральний вокзал Києва відновив роботу
Новини України Київ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся