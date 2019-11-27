Київ скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на Гаванському мосту, Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту

У середу ввечері, 27 листопада, на дорогах столиці утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі столиці рух автомобільного транспорту ускладнений на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, вулиці Шота Руставелі, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській, вулиці Кирилівській, вулиці Сирецької, вулиці Луговій, проспекті Перемоги, вулиці Січових Стрільців, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Ушинського, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Дарвіна, вулиці Жилянській вулиці Івана Федорова, бульварі Дружби народів, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Межигірській, вулиці Електриків

Також затори утворилися на Гаванському мосту, Північному мосту, мосту Метро, Південному мосту.

На лівому березі рух транспорту ускладнений на вулиці Миколи Бажана, вулиці Тростянецькій, вулиці Петра Григоренка, вулиці Здолбунівській, вулиці Березняківській, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Броварському проспекті, бульварі Перова.

Нагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.