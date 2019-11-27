ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Часть Киева погрузилась во тьму: что произошло

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 19:31
Часть Киева погрузилась во тьму: что произошло
Часть Киева осталась без света (Фото: pixabay.com)

В центральной части Киева не работают светофоры и отсутствует свет в домах

Печерский район города Киева погрузился во тьму из-за аварийной ситуации. Как сообщают местные жители, из-за аварийной ситуации не работают светофоры и образовались пробки. Возле метро Печерская транспорт практически парализован.

Без электроэнергии остались жители бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца. Также ранее сообщалось о том, что свет погас в здании Верховной Рады Украины прямо во время парламентских слушаний. Один из активистов выступал с докладом о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет и в это время в здании отключилось электричество. Народные депутаты вынуждены были включить фонари на мобильных телефонах.

Как сообщили в компании "ДТЭУ Киевские электросети" в комментарии для издания "Буквы", отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

"Авария на источнике питания. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - сообщили в компании.

Также специалисты указали, что ориентировочное время возобновление подачи электроэнергии – 20:00.

Ранее мы сообщали о том, что Киев сковали жуткие пробки.

Завтра в Киеве сильный туман Эко-катастрофа? Под Киевом вода в озере резко поменяла цвет
Новости Украины Киевавариясветэлектричество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь