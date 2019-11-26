НП в київському метро розбурхало пасажирів: це взагалі катастрофа (фото)

У метро Києва сталася НП (ілюстративне фото: РБК-Україна)

З'явилися фото з місця аварії в метро Києва

У метро Києва сталася НП у вівторок, 26 листопада. Станція "Арсенальна" не працює на вхід через несправний ескалатор.

Як повідомили в прес-службі Київського метрополітену, всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, що прибувають на станцію, лише на вихід.

На "Арсенальній" сталася НП (фото: instagram.com/otosiaa)

"Фахівці проводять необхідні роботи для запуску. Про відкриття станції буде одразу повідомлено. Вибачаємося за незручності і просимо переорієнтувати маршрути", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці столичної підземки.

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Тим часом, користувачі мережі і пасажири київського метро обурені ситуацією, що склалася.

"На "Арсенальній" це взагалі катастрофа! Що на вхід, на вихід! Рукож*пи! Коли вже автомати перенесуть назад? Реально два турнікети стоїть без діла! У холі весь час пропуск пасажирів утруднений! Про карти взагалі біда!" - написала в мережі Ірина Гончарук.

"А ще на "Арсенальній" не працюють поповняшки Kyiv Smart Card. Теж поламалася", - поскаржився Ростислав Кулеба.

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Також в мережі з'явилися перші фото і відео, на яких видно величезні черги біля входу на станцію метро "Арсенальна".

На "Арсенальній" сталася НП

НП у метро Києва: станцію Арсенальна закрили на вхід НП у метро Києва: станцію Арсенальна закрили на вхід У Києві на станції метро Арсенальна виникли проблеми з одним з ескалаторів. Поки усі справні ескалатори працюють на вихід громадян з Арсенальної. Фахівці уже проводять необхідні роботи. Про відкриття буде одразу повідомлено, – пише прес-служба київського метрополітену. Відео: ЧЕСНО. Київ Опубліковано Факти ICTV Вівторок, 26 листопада 2019 р.

На "Арсенальній" сталася НП