До чашки кави подають склянку води: для чого і чому це дуже важливо

У багатьох кафе в Європі, а останнім часом і в Україні, до чашки кави обов'язково приносять склянку води. Це традиція прийшла зі східних країн, де без води каву не п'ють вже кілька століть.

Чому до чашки кави подають склянку воду, для чого це потрібно і чому дуже важливо – читайте в Styler нижче.

Чашка кави - відмінний спосіб підбадьориться вранці або протягом дня. Кофеїн підвищує працездатність, концентрацію, допомагає зосередитися.

Але у кави є і побічні ефекти. Це забарвлення зубної емалі, підвищення артеріального тиску і зневоднення організму. Саме тому разом з кавою потрібно обов'язково пити звичайну воду.

Традиція запивати каву охолодженою водою прийшла до нас зі східних країн. Там вона існує вже не одне століття. Воду пили, щоб краще розкрити смак кави - після кожного ковтка водою очищали рецептори й наступний ковток був більш яскраво виражений.

Але зараз фахівці рекомендують запивати каву водою зовсім з інших причин.

Кава має сильну сечогінну властивість і це призводить до зневоднення організму. А такий стан тягне за собою цілу купу проблем зі здоров'ям.

Стакан води після чашки кави допомагає відновити водний баланс. Цей стакан води не повинен входити в вашу добову норму рідини. Додаєте один стакан води на кожну чашку кави протягом дня.

Ще кава має рослинні барвники, які впливають на колір зубної емалі. Особливо це помітно при частому вживанні кави. Але тут на допомогу прийде стакан води.

По суті, водою ми змиваємо залишки кави та запобігаємо реакції взаємодії кавових кислот і емалі. А ось чистити зуби після кави не рекомендується - це може бути небезпечно для здоров'я емалі.

Кофеїн може підвищувати артеріальний тиск. Саме тому багато гіпертоніків змушені відмовитися від улюбленого напою повністю.

А ось стакан води може допомогти – вода по суті розбавляє каву і знижує вплив на судини й серце. А це в рази знижує ризик підвищення тиску після чашки кави.