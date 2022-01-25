К чашке кофе подают стакан воды: для чего и почему это очень важно

Во многих кафе в Европе, а в последнее время и в Украине, к чашке кофе обязательно приносят стакан воды. Это традиция пришла из восточных стран, где без воды кофе не пьют уже несколько столетий.

Почему к чашке кофе подают стакан воду, для чего это нужно и почему очень важно – читайте в Styler ниже.

Чашка кофе – отличный способ взбодрится утром или в течение дня. Кофеин повышает работоспособность, концентрацию, помогает сосредоточиться.

Но у кофе есть и побочные эффекты. Это окрас зубной эмали, повышение артериального давления и обезвоживание организма. Именно поэтому вместе с кофе нужно обязательно пить обычную воду.

Традиция запивать кофе охлажденной водой пришла к нам из восточных стран. Там она существует уже не одно столетие. Воду пили, чтобы лучше раскрыть вкус кофе – после каждого глотка водой очищали рецепторы и следующий глоток был более ярко выраженный.

Но сейчас специалисты рекомендуют запивать кофе водой совсем по другим причинам.

Кофе имеет сильное мочегонное свойство и это приводит к обезвоживанию организма. А такое состояние тянет за собой целый ворох проблем со здоровьем.

Стакан воды после чашки кофе помогает восстановить водный баланс. Этот стакан воды не должен входить в вашу суточную норму жидкости. Добавляете один стакан воды на каждую чашку кофе в течение дня.

Еще кофе имеет растительные красители, которые влияют на цвет зубной эмали. Особенно это заметно при частом употреблении кофе. Но тут на помощь придет стакан воды.

По сути, водой мы смываем остатки кофе и предотвращаем реакции взаимодействия кофейных кислот и эмали. А вот чистить зубы после кофе не рекомендуется – это может быть опасно для здоровья эмали.

Кофеин может повышать артериальное давление. Именно поэтому многие гипертоники вынуждены отказаться от любимого напитка полностью.

А вот стакан воды может помочь – вода по сути разбавляет кофе и снижает воздействие на сосуды и сердце. А это в разы снижает риск повышения давления после чашки кофе.